Hem eşi hem oğlu için kalp aranıyor

İzmir’de Refika Bingöl adlı kadın hem oğlu hem kocası için uygun kalp bulunmasını bekliyor.



Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde destek ünitesine bağlı olarak hayata tutunmaya çalışan eşi ve oğlu için uygun kalp bulunmasını bekleyen kadın, "organların toprakta çürümesi yerine bağışlanarak ölümle pençeleşen insanlara yaşam olması" çağrısında bulundu.



Arıcılık yapan Mehmet Hayri Bingöl (42), bir yıl önce kalbinde yetmezlik olduğu ortaya çıkınca, Ege Üniversitesine başvurdu. Mehmet Hayri Bingöl, bu tarihten itibaren hastaneye yatırılarak, "destek ünitesine" bağlandı. Ancak bir süre sonra oğlu Ferhat Bingöl'de (22) de aynı sorun tespit edildi.



Geçen zamana rağmen nakil için uygun kalbin bulunamaması üzerine, Mehmet Hayri Bingöl yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Oğlu Ferhat Bingöl de kalbinin işlevini tam yerine getirememesi nedeniyle aynı hastanede "destek ünitesi"ne bağlandı.



Aynı rahatsızlık nedeniyle önce eşini, ardından da oğlunu hastaneye yatıran Refika Bingöl (45), gazetecilere, uygun bir kalp bulunması için, sabırla ve umutla beklediğini söyledi.



Öleceklerini bilmek kahrediyor



Eşi ve çocuğunun her geçen gün eridiğine şahit olduğunu belirten Refika Bingöl, yakın zamanda uygun organ bulunamaması halinde eşini ve oğlunu kaybedeceğini bilmenin kendini kahrettiğini ifade ederek, şöyle dedi:



"Organ bağışının önemini, bu sorunu yaşayınca anladım. Bugün bizim ihtiyaç duyduğumuz organ, yarın başkalarına lazım olacak. Herkesi organ bağışına çağırıyorum. Organlarımız toprakta çürüyeceğine, ölümle pençeleşen insanlara hayat olsun."



