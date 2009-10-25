Hem erotik hem tehlikeli

Miss Güney Amerika, Direk Dansının Kraliçeleri'ni seçti.Brezilyalı Montenero'nun yaptığı şov, birinciliğe değer bulundu.
Geçtiğimiz salı günü Arjantin'in başkenti Buenos
Aires'te yapılan Miss Pole / Bayan Direk yarışmasındaki dansçılar
yürekleri ağızlara getirdi. Akrobasi ve erotizmin bir arada olduğu
yarışmada birbirinden iyi dansçı kızlar, bir direk etrafında 'en iyi'
dans eden olabilmek için kıyasıya yarıştı.
Brezilyalı 24 yaşındaki Rafaela Montenero, Güney
Amerika Direk Dansı 2009 yarışmasını kazanan isim olurken, 29 yaşındaki
Maria Luz Escalaente de ikiciliğe layık bulundu.
Direk dansı, İngiltere'deki gece kulüplerinde
doğmuş ve bütün dünyada özellikle erkeklerin seyretmekten zevk duyduğu
bir şov haline gelmiştir.
Montenoro ve Escalante, gelecek yıl mayıs ayında
Londra'ya giderek bu dansın dünya çapındaki yarışmacıları karşısında
yeteneklerini sergileyecek.
Estetiğin çıplaklıkla buluştuğu direk dansı,
şimdiye kadar pek çok filme de konu olmuştur.Gazeteport'ta yer alan
habere göre, son olarak aktris Jessica Biel, Powder Blue filminde
yaptığı direk dansıyla inanılmaz bir performans göstermişti.