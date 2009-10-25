Hem erotik hem tehlikeli

Miss Güney Amerika, Direk Dansının Kraliçeleri'ni seçti.Brezilyalı Montenero'nun yaptığı şov, birinciliğe değer bulundu.



Geçtiğimiz salı günü Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yapılan Miss Pole / Bayan Direk yarışmasındaki dansçılar yürekleri ağızlara getirdi. Akrobasi ve erotizmin bir arada olduğu yarışmada birbirinden iyi dansçı kızlar, bir direk etrafında 'en iyi' dans eden olabilmek için kıyasıya yarıştı.

Brezilyalı 24 yaşındaki Rafaela Montenero, Güney Amerika Direk Dansı 2009 yarışmasını kazanan isim olurken, 29 yaşındaki Maria Luz Escalaente de ikiciliğe layık bulundu.

Direk dansı, İngiltere'deki gece kulüplerinde doğmuş ve bütün dünyada özellikle erkeklerin seyretmekten zevk duyduğu bir şov haline gelmiştir.

Montenoro ve Escalante, gelecek yıl mayıs ayında Londra'ya giderek bu dansın dünya çapındaki yarışmacıları karşısında yeteneklerini sergileyecek.

Estetiğin çıplaklıkla buluştuğu direk dansı, şimdiye kadar pek çok filme de konu olmuştur.Gazeteport'ta yer alan habere göre, son olarak aktris Jessica Biel, Powder Blue filminde yaptığı direk dansıyla inanılmaz bir performans göstermişti.