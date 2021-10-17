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Hem dolandırıldı hem de dolandırıcıların kaçmasına yardım etti: "Camide müezzinlik yaptığı için güvendim”

17 Ekim 2021 10:51

İstanbul Beykoz'da İsmail Uğur, Arslan Çakır ve Ahmet Yıldırım, ayakkabı mağazası sahibi baba oğul tarafından dolandırıldı. İsmail Uğur, "Camide müezzinlik yaptığı için güvendim” dedi.

Show Haber'in özel haberine göre; Kavacık'ta tanınmış, yüz yıllık aile olduklarını iddia edilen baba oğul, ticaret yapacağız bahanesi ile 50 milyon liralık dolandırıcılık yaptı. Babanın camide müezzinlik yaptığını belirten İsmail Uğur "Camide müezzinlik yaptığı için güvendim" dedi. Üstelik 30 yıllık komşuluk ilişkisi bulunan baba ve oğulun bilmeden kaçmalarına da yardım etti. Baba oğulun 50 kişiden yaklaşık 50 milyon lira aldığı ardından da kayıplara karıştığı belirtiliyor. 

 

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