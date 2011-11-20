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Yaşam

Hem depreme dayanıklı hem estetik

Depreme hazırlıkta köyler de unutulmadı. '81 ilde 81 örnek köy' projesi kapsamında hem estetik hem dayanıklı evler yapılacak.

20 Kasım 2011 02:00

T24 - Depreme hazırlıkta köyler de unutulmadı. '81 ilde 81 örnek köy' projesi kapsamında hem estetik hem dayanıklı evler yapılacak.



Şehirleri olası depremlere hazırlamak için geçen hafta ‘devasa ölçekte’ kentsel dönüşüm paketini açan hükümet, köyleri de unutmadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, köylerde depreme dayanıklı ve yerel mimarinin özelliklerini yansıtan konutları teşvik etmek için bütün köyleri kapsayan ‘81 ilde 81 örnek köy’ projesini önümüzdeki ay hayata geçirmeye başlayacak. Bakanlık, köyde ev yapacak vatandaşlara mimari projeleri ücretsiz verecek.



Kuralsız yapılar


M.Ö. 1. yüzyılda yaşayan Romalı mimar ve mühendis Marcus Vitruvius’a göre mimarlıkta üç klasik koşul gerçekleşmeli. Vitruvius bu kavramları ‘utilitas’ (kullanışlılık), ‘venusta’ (güzellik) ve ‘firmitas’ (sağlamlık) olarak sayar. Ancak Türkiye’deki yapıların büyük çoğunluğunda bu üç temel özelliği görmek pek de mümkün değil. Yerel mimariye ilgisini her fırsatta dile getiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye tarihinin en kapsamlı yerel mimari açılımı için somut adım attı. Bakanlık, ‘81 ilde 81 örnek köy’ projesi adını verdiği ‘Kırsal alanlarda yöresel doku ve mimari özelliklerin belirlenmesi ve yaygınlaştırılması’ projesiyle depreme dayanıklı, yöresel doku ve mimariye uygun, günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilen örnek konutlar inşa edilmesine ön ayak olmayı hedefliyor.


Örnek vatandaşlara ücretsiz verilecek. Bakanlık, bu yapılarda kullanılacak yöre halkının kültürel özelliklerini yansıtacak malzemenin temini için de kolaylık sağlayacak. Projelerin ücretsiz sağlanmasından vatandaşın kazancı ise en az 10 bin TL.



Balıkesir seçildi


2012’de bu çalışmaların tüm Türkiye için tamamlanması planlanıyor. Projenin başlangıç yeri olarak da Balıkesir seçildi. Dokuz köyde çalışmalar sonucunda 6 kitap ve 5 takım proje oluşturuldu. Projenin tanıtımı 2 Aralık’ta Balıkesir’de gerçekleştirilecek.


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