Hem cüzdan hem poşet olarak kullanılıyor

Eraydın AYTEKİN- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta elektronik ürünler dükkanı işleten Mehmet Bülent Özçelik\'in yıllar önce yurt dışından getirttiği hem cüzdan, hem de poşet olarak kullanılan ürün dikkat çekti. Adına cüzdan ve poşetin karışımı \'Cüşet\' ismini veren Özçelik, ürünün poşet uygulamasına çözüm getirebileceğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın ücretli poşet uygulaması için birçok alternatif gündeme gelirken, Sivas\'ta cüzdan va poşeti bir arada bulunduran bir ürün dikkat çekti. Kent merkezinde elektronik ürünler satan mağaza işleten Mehmet Bülent Özçelik (50), yıllar önce yurt dışından getirtip sakladığı ürünü kullanmaya başladı. Poşet uygulamasına pratik çözüm getirebilecek olan cüzdan, aynı zamanda içerisinde 7- 8 kiloluk ürün alabilecek bir poşet barındırıyor. Katlandığı zaman içerisine banka ve kredi kartları konulan ve insanların üzerinde rahatça taşıdığı bir cüzdana dönüşen ürün, alışveriş yapıldıktan sonra ise poşete dönüşerek, ürünleri taşımada kullanılıyor. Özçelik\'in cüzdan ve poşeti bir arada bulundurması nedeniyle \'Cüşet\' ismini verdiği ürün, meraklıların da ilgisini çekti.

Ürünü yıllar önce yurt dışından getirttiğini belirten Özçelik, Avrupa\'da çevre duyarlılığının daha önceki yıllarda başlamış olduğunun bir göstergesi olduğunu belirterek, \"Günlük alışveriş için ideal bir ürün. Ülkemizde de bu yaygınlaştırılabilir. Ürün cüzdan görünümünde. İçine kartlarınızı koyup, üzerinizde veya aracınızda rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Marketten alışveriş yaptığınızda da fermuar kısmı açılarak 7-8 kilo hacimli bir poşete dönüşüyor. Bu sayede günlük olarak marketlerden aldığınız ufak tefek ürünleri rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Ben hem poşet, hem cüzdan olduğu için adını \'cüşet\' koydum. Görenlerin de ilgisini çekti. Ülkemizde de benzerleri üretilerek, kullanıma sunulabilir\" dedi.

Poşet uygulamasının çevre kirliliğini önleme anlamında olumlu bulduğunu belirten Özçelik, \"Başlangıçta uygulamada sıkıntılar olabilir, ama bunun gibi pratik çözümler geliştirildiğinde faydalı olacaktır\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI