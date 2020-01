Hem çaldı hem oynadı; şirketin 1 milyon dolarını savaş oyununa yatırdı!

Çalıştığı şirketten tam 5 milyon dolar çalan 45 yaşındaki adamın bir milyon dolarını müptelası olduğu bilgisayar oyunu ‘Game of War’a yatırdığı ortaya çıktı.

Her geçen gün büyüyen bilgisayar oyunları sektörü bu yıl 100 milyar dolara dayandı. Sektörün en çok kazandıranı ise strateji ve savaş içerikli oyunlar. Genelde ücretsiz indirilen bu oyunlarda kahramanını daha donanımlı yapmak ve daha fazla silaha sahip olmak için ücret ödemek gerekiyor. Oyun şirketleri de bu sayede para kazanıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, günde 1.2 milyon dolar gelir elde eden ‘Game of War’ savaş oyununu ise dolandırıcılık yapacak kadar tutku ile oynayan biri olduğu ortaya çıktı. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 45 yaşındaki Kevin Lee Co isimli adam, yönetici olduğu iş makinesi şirketinin 5 milyon dolarını çaldığı şirketin kredi kartlarını kullanan adam, bilgisayar oyunu Game of Wars için ise tam 1 milyon dolar harcama yaptı.

Şirketin patronları durumu fark edince hemen polise haber verdi.

Dakikada 2.500 dolar

İşinden kovulan ve tutuklanan Co’nun paranını diğer kısmıyla lüks araçlar aldığı, özel golf kulüplerine üye olduğu, kombine basketbol biletleri satın aldığı ve hatta estetik ameliyat olduğu ortaya çıktı. Co, şimdi para aklama, dolandırıcılık, zimmetine para geçirmekten yargılanıyor. Ve hakkındaki her bir suçlama için 20 yıla kadar hapsi isteniyor. Mehkeme kayıtlarına göre, Co’nun 2 bin 500 doları bir kaç dakika içinde oyunda harcadığı belirtildi.