Hem Auschwitz'de hem Saraybosna kuşatmasında hayatta kalan Ferušić, 97 yaşında hayatını kaybetti

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Hem Nazi Almanyası'nın ölüm kampı Auschwitz'den, hem de Yugoslavya'nın dağılma sürecinde meydana gelen Saraybosna kuşatmasından kurtulmayı başaran Greta Ferušić Weinfeld, pazartesi günü 97 yaşında hayatını kaybetti.

1924 yılında Sırbistan'da doğan Ferušić, Yahudi olduğu için ailesiyle birlikte 1944'te Naziler tarafından Polonya'daki toplama kampına gönderilmişti. Ferušić'in tüm ailesi Auschwitz'te katledilirken kendisi kurtulmayı başardı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sırbistan'a dönen Ferušić, Belgrad'da mimarlık eğitimi aldıktan sonra Bosna'nın başkenti Saraybosna'ya taşındı.

Saraybosna Üniversitesi'nin mimarlık fakültesinde profesörlük yapmaya başlayan Ferušić, ilerleyen yıllarda da okulun dekanı oldu.

Yugoslavya sancılı bir şekilde dağılmaya başlayınca Ferušić yine savaşın ortasında kaldı. 1992-1995 arasındaki savaşta Sırp güçler Bosna'nın başkenti Saraybosna'yı kuşattığında Ferušić tahliye edilmeyi reddetti. Yıllar süren Saraybosna kuşatmasında aralarında bin 600 çocuk da bulunan 11 bin kişi öldürüldü. Ferušić daha sonra yayımlanan bir belgeselde yaşananlarla ilgili olarak, "Hayatımda bir kere evimi terk etmeye zorlandım. Bir daha asla kendi kararımla evimi terk etmeyeceğim" dedi.

Ferušić hakkında bir belgesel yöneten Haris Pašović yaptığı Facebook paylaşımında, "Mükemmel bir insan dünyayı terk etti. Birçok güzel ve korkunç şeyi atlatmayı başarmıştı" yazdı.

2004'te Polonya devleti Auschwitz toplama kampında hayatta kalan diğer kişilerle birlikte Ferušić'e de Auschwitz haçı vermişti.

Holokost sırasında Nazi Almanyası ve destekçileri, 1939-1945 yılları arasında 6 milyon Avrupalı Yahudiye soykırım yaptı.