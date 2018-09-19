Hem 11 kızını hem mahallenin kızlarını okutuyor

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN\'ın Tuşba ilçesine bağlı Pirgarip Mahallesi\'nin muhtarı İbrahim Köseoğlu, yıllardır kız çocuklarının okuması ve erken yaşta evlendirilmemesi için düzenlenen kampanyalara destek veriyor. 11\'i kız 12 çocuk babası Köseoğlu\'nun 5 kızı, üniversiteden mezun olurken, 1\'i üniversitede, 2\'si de halen lisede okuyor. Köseoğlu, evlenen kızlarından 2\'sinin ortaokul mezunu olduğunu, en büyük kızının ise okuyayamadığını söyledi. Köseoğlu, yaklaşık 1000 nüfuslu mahallesinde okuma oranının, diğer mahallelere göre daha yüksek olduğunu söyledi.

Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Pirgarip Mahallesi\'nin muhtarı İbrahim Köseoğlu, 2 dönemdir sürdürdüğü görevi boyunca kız çocuklarının okuması ve erken yaşta evlendirilmemesi için düzenlenen kampanyaları destekledi. Van Merkez Mahalle ve İlçelerinin Muhtarlar Derneği Başkanlığı\'nı da yapan Köseoğlu, yıllardır desteklediği eğitim projeleriyle mahallelinin kız çocuklarının okumasını sağladı. Köseoğlu sayesinde Pirgaripli aileler, çocuklarını kız- erkek ayrımı yapmadan okula gönderdi.

KIZLARINI OKUTUP, MESLEK SAHİBİ YAPTI

Eğitim gönüllüsü İbrahim Köseoğlu, bölgede yaşayan kız çocuklarının eğitimi için çaba gösterirken, kendi çocuklarını da okutuyor. 11\'i kız 12 çocuk babası Köseoğlu\'nun 5 kızı, üniversiteden mezun olurken, 1\'i üniversitede, 2\'si de halen lisede okuyor. Köseoğlu, evlenen kızlarından 2\'sinin ortaokul mezunu olduğunu, en büyük kızının ise okuyayamadığını söyledi.

Muhtarın üniversiteden mezun olan kızları ziraat mühendisliği, Türkçe öğretmenliği, felsefe öğretmenliği ve muhasebecilik yaparken, halen üniversitede okuyan ise Veterinerlik Fakültesi\'nde öğrenim görüyor.

İbrahim Köseoğlu, kız çocuklarının okuması için düzenlenen kampanyalara destek verirken, çocuk yaşta evliliklerin önüne geçilmesine yönelik çalışmalarda da aktif görev alıyor. Kösoğlu\'nun çalışmaları bununla da sınırlı kalmıyor. Muhtar Kösoğlu, 11 yıl önce, köye 4 kilometre uzaklıktaki Eğlence mezrasına tek derslikli okul yaptırarak, okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınlara için de kurs açtığını söyledi. Kösoğlu, kurstaki eğitimi ise ziraat mühendisi kızı Tuğba\'nın verdiğini kaydetti.

\'MÜCADELE VERDİM\'

Özellikle kızların okumasının çok önemli olduğunu vurgulayan muhtar İbrahim Köseoğlu, yaklaşık 1000 nüfuslu mahallesinde okuma oranının, diğer mahallelere göre daha yüksek olduğunu söyledi. Köseoğlu, \"Kızların okuması, çok önemli. Onlar, geleceği yetiştiren bireylerdir. Kızların okuyup, ekonomik özgürlüklerini eline alması, çok önem taşıyor. Benim 5 kızım üniversite mezunu, 2 kızım lisede, 1 kızım üniversitede okuyor. Mezramızda okul yoktu. Muhtar olmadan 1 yıl önce mezrada okul yapılması için girişimlerde bulundum. 20 yıllık ot bedelini okul yapılması için bağışladım. Mezraya tek derslikli okul yapıldı ve sonrasında okuma oranı da arttı. Muhtar olduktan sonra da köyde 2 derslikli okulumuz vardı. Büyük okul yapılması için yine mücadele verdim. Şu an 12 derslikli okulumuz var. Çok mutluyum\" diye konuştu.

İbrahim Köseoğlu, merkez Tuşba ilçesine bağlı olan ve okullaşma oranıyla herkesi şaşırtan Pirgarip Mahallesi\'nin Eğlence mezrasından şu ana kadar çok sayıda doktor, savcı, kaymakam, öğretmen ve mühendis çıkardıklarını söyledi.



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