Helyum gazı çeken çocuk şarkıcı komada

Japonya'da 3B Junior adlı pop grubunun 12 yaşındaki bir üyesi, televizyon programında helyum gazı çektikten sonra komaya girdi.

Ünlü olmasına karşın yaşı küçük olduğu için adı açıklanmayan çocuğun TV Asahi'deki çekimler sırasında fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yerel medya çocuğun beyin damarlarında pıhtı oluştuğunu duyurdu.

Helyum gazı, çekildikten sonra bir süre sesi inceltiyor. Bir çok televizyon programında eğlence için bu gaz kullanılıyor.

Televizyon kanalı özür diledi

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, TV Asahi'den yapılan açıklamada, helyum tüpünün üzerinde "sadece yetişkinler için" ibaresinin yer aldığı belirtildi.

Televizyon yetkilileri olay nedeniyle özür diledi ve kurum içinde soruşturma başlattığını açıkladı. Polisin de ayrı bir soruşturma açtığı belirtiliyor. Helyum gazı çekmek partilerde sık baş vurulan bir oyun. Daha önce de helyum gazından ölümler meydana gelmişti.

Uzmanlar, helyum gazının hayati organlara oksijen gitmesini engellediği uyarısında bulunuyor.