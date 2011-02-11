Helvacı şarkısı onları yeniden popüler yaptı

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1965'teki versiyonu ile Mavi Işıklar'dan Helvacı - VIDEO

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'den Helvacı - VIDEO

Öyle Bir Geçer Zaman Ki salı akşamı heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. Dizinin en çok konuşulan sahnelerinden biri liseler arası müzik yarışmasında okulu temsil edecek gurubun açıklandığı sahneydi. Seçmelere Mete ve onun azılı düşmanı Necati'nin öncülük ettiği iki gurup katıldı. Mete yarışmada Mavi Işıklar'ın 'Faydası yok' şarkısını, Necati ise yine aynı gurubun 'Helvacı' şarkısını seslendirdi. Dizi 60'lı yıllara damgasını vuran efsanevi gurubu yeniden akıllara getirdi. 1965 yılında çekilen 'Helvacı' klibi ile dizideki sahne arasındaki benzerlik dikkat çekti.