Helsinki Forumu, Van'da yapılacak

VAN, (DHA)- VAN, bu hafta sonu önemli bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Daha önce Helsinki, Londra ve Moskova\'da yapılan Helsinki Forumu, bu kez Van\'da düzenlenecek. Helsinki Forumu\'nda, özellikle ortadoğu ve körfez bölgesinde yaşanan sorunlar ele alınacak.

Van\'da bugün başlaması gereken forumun açılışının, katılacak isimlerin yoğun programları nedeniyle yarına ertenlediği belirtildi. Hafta sonu boyunca sürmesi planlanan Helsinki Forumu\'na Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik\'in yanı sıra, Güçlü Mısır Partisi Genel Başkanı Abdel Moneim Aboul-Fotouh, İngiltere Global Gelişim Merkezi Başkanı Masood Ahmed, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, İran Politika ve Uluslararası ilişkiler Enstitüsü Başkanı Seyed Muhammed Kazem Sajjadpour, İngiltere Ortadoğu Ülkeleri Bakanı Alistair Burt, Fransa Parlamentosu Dışilişkiler Komitesi Başkanı Marielle de Sarnez, Almanya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Bölümü Şefi Michael Ohnmancht, Alman Parlamentosu Dış ilişkiler Komitesi Başkanı Norbert Röttgen\'in katılması bekleniyor. Foruma, programanın uyması halinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun da katılabileceği öğrenildi.

