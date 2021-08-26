Helsinki'yi deplasmanda 5-2 yenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

Fenerbahçe, İstanbul'da tek golle geçtiği Helsinki'yi deplasmanda çok rahat mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Valencia'nın hat-trick yaptığı maçı 5-2 kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Helsinki ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bolt Arena’da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-2 kazanmayı başardı.

İstanbul’da alınan 1-0’lık galibiyetin avantajıyla deplasmana giden Fenerbahçe, 11. dakikada Valencia ile 1-0 öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra Ekvadorlu forvet, çok şık bir plase vuruşla kaleci Tannander’i yine geçmeyi başardı: 2-0.

Helsinki 27. dakikada Fenerbahçe’ye Roope Riski ile cevap verip durumu 2-1 yaptı. Ancak sarı-lacivertliler, 57. dakikada yine Valencia ile golü buldu.

İlk golün de asistini yapan Nazım Sangare yine sağ kanattan ortaladı ve 31 yaşındaki forvet çok klas topuk vuruşuyla skoru 3-1’e getirdi.

88. dakikada Helsinki’nin golü geldi. Sol kanattan yapılan ortada savunmadaki dengesi kaybolan Fenerbahçe, Riski’nin şutuna engel olamadı: 3-2.

Vitor Pereira, maçın son yarım saatinde genç futbolcular Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler ve Fatih Yiğit Şanlitürk’e forma verdi.

Karılaşmanın duraklama dakikalarında ise genç Yiğit sahneye çıktı. Ceza sahasında topu kontrol edip köşeye gönderen genç futbolcu, Fenerbahçe formasıyla ilk resmi golünü atma sevinci yaşadı: 4-2.

Karşılaşmaya noktayı koyan isim Helsinki’den Peltola oldu. 19 yaşındaki Fin stoper sol kanattan gelen ortaya ters vuruş yaparak meşin yuvarlığı kendi filelerine gönderdi ve maçın skorunu 5-2 olarak belirledi.

Stat: Bolt Arena Hakemler: Ivan Kruzliak, Baranislav Hamcko, Jan Pozor (Slovakya) HJK Helsinki: Tannander, Moren, O'Shaughnessy, Saksela (Dk. 61 Terho), Murillo (46. Peltola), Sparv (Dk. 41 Vaananen), Jair, Hostikka (Dk. 61 Browne), Riku Riski, Roope Riski, Valencic (Dk. 61 Dahlström) Fenerbahçe: Altay, Szalai, Tisserand, Luiz Gustavo, Nazım Sangare, Ferdi, Zajc, Sosa (Dk. 62 Mert Hakan Yandaş), Osayi-Samuel (Dk. 62 Muhammed Gümüşkaya), Mesut Özil (Dk. 73 Arda Güler), Valencia (Dk. 81 Fatih Şanlıtürk) Goller: Dk. 11, 14 ve 52 Valencia, Dk. 90+2 Fatih Şanlıtürk, Dk. 90+4 Peltola (kendi kalesine) (Fenerbahçe), Dk. 27 Roope Riski, Dk. 88 Riku Riski (HJK Helsinki) Sarı kartlar: Dk. 3 Hostikka, Dk. 90 Peltola (HJK Helsinki), Dk. 75 Arda Güler (Fenerbahçe)

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Karşılaşmanın önemli anları

2. dakikada Valencia'nın sağ çaprazdan ceza sahasına girerek vurduğu top, yan ağlarda kaldı.

11. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Savunmanın hatasından yararlanan Sangare'nin son çizgiden ceza alanına gönderdiği topla buluşan Enner Valencia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

14. dakikada sarı-lacivertli takımın sağ taraftan gelişen atağında, Osayi-Samuel'in savunmaya çarpan pasında topu kontrol eden Valencia, ceza yayı önünden çektiği şutla meşin yuvarlağı bir kez daha filelerle buluşturdu: 0-2.

27. dakikada ev sahibi ekibin sol taraftan gelişen atağında, Murillo'nun ceza alanına ortaladığı topu iyi kontrol eden Roope Riski, dönerek vuruşunda farkı bire indiren golü kaydetti: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

52. dakikada sağ taraftan Nazım Sangare'nin ceza alanına ortaladığı topu Valencia, bekletmeden yaptığı vuruşla kaleci Tannander'in tuttuğu köşeden ağlara gönderdi: 1-3.

88. dakikada Browne'nin sol taraftan ceza alanına yaptığı ortada, Riku Riski gelişine yaptığı güzel bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-3.

90+2. dakikada ceza alanında topla buluşan Fatih Şanlıtürk'ün dönerek yerden vuruşunda top kaleci Tannander'in sağından ağlara gitti: 2-4.

90+4. dakikada sol taraftan gelişen Fenerbahçe atağında Muhammed Gümüşkaya'nın ceza alanına ortaladığı topu Peltola uzaklaştırmak isterken omzuyla kaleye gönderdi ve maçın skorunu belirleyen golü attı: 2-5.

Karşılaşma 5-2 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

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