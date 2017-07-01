Helmut Kohl son yolculuğuna uğurlanıyor

Almanya'da Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın birleşmesinde oynadığı önemli rol nedeniyle 'birleşmenin Başbakanı' olarak anılan eski Başbakan Helmut Kohl, uzun bir rahatsızlık döneminin ardından 16 Haziran'da 87 yaşında Ludwigshafen'da hayatını kaybetmişti.

Helmut Kohl için bugün Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu'nda yapılacak törenin ardından, Ludwigshafen yakınlarındaki ünlü Spreyer Katedrali'nde cenaze töreni düzenlenecek. Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yapılacak törene Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yanı sıra Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da katılması ve konuşma yapması bekleniyor. Rusya Başbakanı Dmitri Medvdev de törene katılacağını açıkladı.

İlk kez bir Avrupalı politikacı için AB düzeyinde cenaze töreni düzenlenecek. Tören 11:00 - 13:00 saatleri arasında yapılacak. Törende Kohl'ün tabutunun Avrupa bayrağı ile sarılı olması bekleniyor.

Tören canlı yayınlanacak

Helmut Kohl için kendi vesayeti üzerine ülkesi Almanya'da bir devlet töreni düzenlenmeyecek. Kohl'ün cenazesinin Avrupa Parlamentosu'ndaki törenin ardından, saat 18:00'de başlayacak cenaze töreni için Spreyer Katedrali'ne getirilmesi bekleniyor. Katedraldeki törene sadece davetli konuklar katılabilecek.

Tören, Alman birinci kanalı ARD'den canlı yayınlanacak. Katedralin bahçesine ise halkın töreni izleyebilmesi için barkovizyon yerleştirilmesi planlanıyor. Federal İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Azami katılımcı sayısına ulaşıldıktan sonra katedral bahçesine girişler durdurulacak" bilgisi verildi. En fazla 3 bin kişinin bahçeye girmesine izin verileceği bildirildi. Saat 19:45'te sona ermesi beklenen törenin ardından saat 20:45'te cenazenin defnedilmesi bekleniyor.

1930 yılında Almanya'nın Ludwigshafen kentinde doğan Helmut Kohl, 1982-1998 yılları arasında başbakanlık görevinde bulunmuş, 4 dönem üst üste olmak üzere en uzun süre başbakanlık yapan Alman siyasetçi olarak tarihe geçmişti. Partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) de yaklaşık 25 yıl genel başkanlığını üstlenen Kohl, iki Almanya'nın birleşmesi ve Avrupa entegrasyonunun derinleştirilmesi konusundaki çabaları ile biliniyor.

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dpa/KNA/DW, BÖ/ÖA