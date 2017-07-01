Helmut Kohl için Avrupa Parlamentosu’nda tören düzenlendi

16 Haziran'da hayatını kaybeden Almanya'nın eski başbakanlarından Helmut Kohl için Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda bugün tören düzenlendi.

Törene sadece Avrupa Birliği'nden değil, dünyanın farklı ülkelerinden de katılım oldu.

Törene Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, İngiltere Başbakanı Theresa May, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean -Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da katıldı. Ayrıca ABD eski Başkanı Bill Clinton ve İtalya eski başbakanı Silvio Berlusconi gibi isimler de törende hazır bulundu.

Törende konuşma yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kohl'ü görev süresi içerisinde hem ABD'ye hem de Rusya'ya erişmesi sebebiyle bir "köprü kurucu” olarak nitelendirdi.

Akıl hocası Kohl'ün düşünceleriyle her zaman aynı fikirde olmadığını belirten Merkel, bunun Kohl'ün başardıklarının yanında bir anlamının olmadığını söyledi.

"Kohl’süz hayatım şu andakinden çok farklı olurdu”

“Helmut Kohl olmasaydı, 1990 yılına kadar Berlin Duvarı’nın arkasında yaşayan milyonlarca insanın hayatı çok farklı olacaktı. Buna benim hayatım da dahil. Helmut Kohl’süz hayatım, şu andakinden çok farklı olurdu.”

Bugün, AP’nin karşısında Almanya başbakanı olarak durmasında Kohl’ün büyük bir payının olduğunu belirten Merkel, sözlerini "Sizin ve hatıranızın önünde tevazu ve minnettarlıkla eğiliyorum” diyerek bitirdi.

"Köpru kurucu”

Merkel'in "köprü kurucu” tabirine atıfta bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "O, bariyerler örmek yerine köprüler kurmak istiyordu” dedi.

Kohl ve dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterand arasındaki ilişkiden bahseden Macron, ikilinin kendi nesillerinin yaşadığı acı deneyimleri unutmadıklarını ancak bu deneyimleri yaşamış olan iki halka da ulaşabildiklerini söyledi.

"Geleceğin insanı”

AP'de konuşma yapan bir diğer devlet insanı da Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev'di. Kohl'ü "geleceğin insanı” olarak tanımlayan Medvedev, kendisinin "çağdaş dünyanın da mimarı” olduğunu söyledi.

Kohl'ü II. Dünya Savaşı sonrasının "devi” olarak tanımlayan AB Komisyonu Başkanı Juncker, konuşmasında Kohl'ün hem Almanya hem de Avrupa için nasıl bir vatansever olduğundan bahsetti.

Juncker, “Helmut Kohl hem Alman hem de Avrupalı bir vatanseverdi. Kohl gerçek bir Avrupalı ve dosttu. Avrupa Kohl’e çok şey borçlu. O, aynı zamanda AB’nin genişlemesinin mimarıydı” dedi.

AB Konseyi Başkanı Tusk ise Kohl'ün vizyonunun Almanya sınırlarını ve çıkarlarını aştığını belirterek, Kohl'ün Avrupa'nın batısı ile doğusunun birleşmesinin öncüsü olduğunu söyledi.

"Siyasal bir dev”

Törende konuşma yapan AP Başkanı Tajani, Kohl'ü "siyasal bir dev” olarak nitelendirdi.

Tajani, "O, özgürlük ve demokrasi savaşçısıydı ve kıtamızın yeniden birleşmesinin kahramanıydı. Avrupa entegrasyonunun hiçbir başkentini bulamayız ki Kohl'ün cesur damgası vurulmamış olsun” dedi.

Clinton: Ben bu adımı seviyordum

Törende konuşma yapan ABD eski başkanlarından Bill Clinton, Kohl'ün Avrupa Parlamentosu Genel Kurul salonunun ortasında duran tabutunu göstererek "Onu çok seviyordum” dedi.

Avrupa'da 21'inci yüzyılın Kohl'ün göreve gelmesiyle başladığını ifade eden Clinton, "Kohl bize kendimizden veya görev süremizden daha büyük bir şeyin parçası olmamızı sağladı” dedi.

Clinton, "Ben bu adamı kimsenin kimseye hükmetmemesini öngördüğü bir dünya kurmak istemesi sebebiyle seviyordum” dedi.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/epd/DÇ/GA