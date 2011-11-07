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Yaşam

Helin'in bir isteği daha var!

Deprem bölgesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Gül'e "Çorabım yok" diyen 5 yaşındaki Helin, babasına iş bulunmasını istedi.

07 Kasım 2011 02:00

T24 - Deprem bölgesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Gül'e "Çorabım yok" diyen 5 yaşındaki Helin, babasına iş bulunmasını istedi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kurban Bayramı’nın ilk günü depremin vurduğu Van’a gitti. Yıkılmış kentte incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Gül, depremzedelerle de biraraya geldi.


Abdullah Gül’den çorap isteyen 5 yaşındaki Helin Sarpkaya bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu. Vatan gazetesinden Mutlu Tönbekici, Helin’in çadırkentte yaşayan ailesiyle görüştü.


Kirada oturdukları ev depremde yıkılan Sarpkaya ailesi, şimdi çadırkentte yaşam mücadelesi veriyor. Helin’in annesi Hülya Sarpkaya, “Burada çok şükür hiçbir eksiğimiz yok. Allah razı olsun, yardımımıza koştu. Allah hepsinden razı olsun” dedi. Boyacılık yapan eşi Nedim Sarpkaya’nın işsiz olduğunu belirten Hülya Sarpkaya, “Deprem, Cumhurbaşkanını ayağımıza kadar getirmiştir. Bir de eşime iş getirse...” diye konuştu.


Bu arada Minik Helin “Çorap istediğin o kişi kim?” diye sorusuna “Çocukları sever, oyuncak dağıtır” diye yanıt verdi.

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