Helin'den kriz önerileri

Helin Avşar, Okan Bayülgen’in programına konuk oldu ve ekonomik krizi az hasarla nasıl atlatabiliriz konusunda görüşlerini izleyenlerle paylaştı. İşte stüdyodaki seyircilerin alkışladığı o öneriler.



Okan Bayülgen'in programında canlı yayınında sahnede hazırlanan kürsüye geçen Helin Avşar, kürsüye çıkarak temsili bir ulusa sesleniş yaptı. Vatan'ın haberine göre; Okan Bayülgen’in gündemdeki konularla ilgili sorularına Helin Avşar’ın verdiği yanıtlar ilgi çekiciydi.



Avşar, "Ekonomik krize karşı bence biraz dış borçlardan uzak durmak lazım. Kendi ülkemizin mallarını kullanalım" dedi.



İşsizlik konusunda da yorumlarda bulunan Helin Avşar, "Bence işçi çıkartmak yerine devletimizin şu anda yaptığı pakette işçilerimizi tutup, asgari ücretten onları işyerlerinde tutmak gerekiyor" dedi.



Türkiye’nin komşuları ile ilişkilerine de değinmesi istenen Helin Avşar, "Amerika’dan bağımsız olarak" derken, Bayülgen uyardı: "Komşularıyla." Helin Avşar, "Bağımsız olarak onlarla iyi geçinmemiz gerekiyor. Çünkü bence Amerika ile de ilgili onlarla bağlarımızı birleştiriyoruz gibi geliyor. Bence komşularımız bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.



Alternatif enerji konusunda ’rüzgar enerjisi’ni önemli gören Helin Avşar, sosyal güvenlik reformu konusuna ise "Geçen" diyerek bu konuyu çalışmadığını ifade etti.



Her soruna çözüm buldu!



Yerel seçim yerine erken seçim yapılması gerektiğini belirten Helin Avşar, hayvan hakları konusundaki soru üzerine, "Kurban meselesi bence yani" dedi ve hemen Okan Bayülgen müdahale ederek, konuyu değiştirip bir gaf yapmasına izin vermedi.

Futbol konusundaki soruya "İlgim yok" diyen Helin Avşar, eğitim sistemindeki aksaklıklarla ilgili soruya bir yanıt veremedi. Avşar, İstanbul’daki trafik sorununun çözümü için İspanya’daki çözümü önerdi ama bu çözümün ne olduğunu açıklayamadı.



Okan Bayülgen, Avşar’ın tüm sözlerinden sonra "Bravo" diyerek ona moral vermeyi ihmal etmedi.

