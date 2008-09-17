Helin besteciliğe soyundu

Geçen sene 'Şarkı Söylemek Lazım' yarışmasına katılan Helin Avşar, albüm yapmak için uzun süredir çalışmalarını sürdürüyor; ancak albümü çıkartmaya bir türlü cesaret edemeyen Avşar, sözlerini kendisinin yazdığı 'Müzik Bitti' şarkısını youtube'a koydu. Kısa sürede 700 kişi tarafından tıklanan Helin Avşar, sesine ve şarkısına yapılan olumlu yorumlar üzerine albüm çalışmasına ağırlık verme kararı aldı. Sezen Aksu'dan da şarkı alan ve stüdyoya kapanan Helin Avşar, sözlerini kendisinin yazıp, düzenlemesini Onur Betim'in yaptığı 'Müzik Bitti' şarkısına çok güveniyor.



İşte Helin Avşar'ın 'Müzik Bitti' adlı şarkısı:







'Şarkı söylemeyi çok seviyorum'



Şarkı söylemeyi çok sevdiğini, ablası Hülya Avşar'ın da kendisini desteklediğini söyleyen Helin Avşar, çalışıp kendini geliştirdiğini söyledi. Yeni yayın döneminde bir TV kanalına moda programı da sunacak olan Avşar, "Başarılı olmak istiyorum. Şimdiye kadar bana çok albüm teklifi geldi. Ama kabul etmedim. Doğru zamanı bekliyorum" dedi.



