Helin Avşar'ı fena işlettiler!

Helin Avşar, internette birçok ünlüye küfürlü sözler sarf eden kişiyi şarkıcı Mahmut Tuncer sanarak twitter'daki sayfasından sohbet etmiş.

İnternetin popüler paylaşım sitesi twitter'ın müdavimleri arasında ünlü isimler de bulunuyor. Ancak twitter'da birçok ünlü adına açılmış sahte kimlikler de yer alıyor. Yaratılan bu sahte kimlikler, kullanıcıları yanıltıyor; Helin Avşar'a olduğu gibi...

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın kız kardeşi olan Helin Avşar'ın, internette birçok ünlüye küfürlü sözler sarf eden kişiyi şarkıcı Mahmut Tuncer sanarak twitter'daki sayfasından sohbet ettiği ortaya çıktı. Ancak Mahmut Tuncer hayatında hiç internet kullanmadığını, bu olaydan haberi olmadığını söyleyince Avşar şoke oldu.



'Ablana selam söyle'

Helin Avşar'ın "çakma Mahmut Tuncer" le konuşması şöyle gerçekleşti: Avşar, geçtiğimiz günlerde twitter sayfasında bir rahatsızlığından bahsedince, kendisine "geçmiş olsun" diyen sahte Mahmut Tuncer'le yine twitter'dan iletişime geçti. Bu kişi Helin Avşar'ın ablası Hülya Avşar'a da selam söylemeyi ihmal etmedi.

'Elele ıkınalım'

Helin Avşar ile Mahmut Tuncer takma adlı kişinin arasında geçen komik yazışma şöyle:

Mahmut Tuncer: "Helincim bana da direk mesajdan yazabilirsin. Bu geyiklere bakma sen, ay layk yu veri maç. Türkü yakıcam senin için. Valla."

Helin Avşar: "Mahmut abi çok teşekkürler."

Mahmut Tuncer: "Estağfirullah kardeşim, hatta esta'piti'piti. Geçmiş olsun. Hülya Hanım'a hürmetler."

Mahmut Tuncer: "Hanımefendi üzülmeyin, gaz problemi yaşayan tek selebriti siz değilsiniz. Haydi el ele tutuşalım, konsantre olalım ve ıkınalım."