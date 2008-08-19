Helin Avşar'dan tartışma yaratacak bir yazı

Hülya Avşar kardeşi Helin Avşar, sahibi olduğu guardianturk.com adlı sitesinde kaleme aldığı yazısında tartışma yaratacak sözler etti.



Avşar’ın, "Hayvan keserek bayram yapan bir dini aklım almıyor" başlıklı yazısını şöyle:



Aslında şu dini inanç konusu dışarıdan bakıldığında karman çorman görülse de, belki de yaşadığımız çağa göre birçok emin olup olmadığımız düşüncelerin tartışılmasına sebep oldu.

Bu konuda şimdi herkesin bir fikri oluştu.

Düşünüyorum da; belki de daha önceleri monotonlaşmış dini dünyamızda artık duygularımızı, düşüncelerimizi, yaşam şeklimizi dahi çekinmeden gözden geçirip dini anlamda kendimizle ilgili kararları verecek noktaya geldik ki; tüm bunları düşünmekten bile korkardık...

Oysa bunun, yeni gelişen Türkiye'de yaşam şartlarına göre düzenlenmesi gerektiğini anlatan kitaplar, tartışma programları peşi sıra.

Peki! Bunun bir de çocuklar tarafı olduğunu, çocukların ve gençlerin dini anlayış açısından hangi yolu nasıl seçtiklerinden, kimlerin haberi var diye aklıma düştü. Eminim ki; şimdiki çocuklar ve gençler hepimizi şaşırtacak! Öyle bir noktaya gelinecek ki, Müslüman ülkelerin dini konuda kararsız çocuklarıyla karşılaşılacak.

Son zamanlarda yaşanan her ne ise, Türkiye'de bana göre alttan hiç kimsenin tahmin etmediği, Müslümanlığa farklı bakan bir jenerasyon geliyor.

Bu iyi anlamda mı, kötü anlamda mı; siz çözün!

Benim fikrimi sorarsanız; İslami değerlerimizi şimdiden korumaya başlarız. Asıl tehditkar pozisyonlar yolda geliyor.

Size en ufak örnek veriyorum; çok sevgili bir ahbabımın 9 yaşındaki torunu, babaannesine şöyle bir soru sormuş: ''Hayvan keserek bayram yapan bir dini aklım almıyor!''

İşte bu soru bana da şok!!!

Mantıklı gelen bu soru alttan nasıl bir jenerasyon geldiğini size de fark ettiriyor mu? Belki de beni etkileme sebebi, benim de son yıllarda kurban kesmek yerine daha hayırlı olacak bir şeyler yapmayı tercih ediyor olmamdır.

Guardianturk.com

