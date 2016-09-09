Helin Avşar yine boşandığını açıkladı!

Şubat ayında Serhan Bora ile evlenen, 3 Ağustos’ta “Bugün itibari ile boşanmış bulunuyorum” açıklamasını yapan Helin Avşar, tekrar bir açıklama yaptı. Avşar, "Kimsenin gücenmesine kimsenin kırılmasına kıyamayan bir insan olarak doğruyu paylaşayım. Eşimle uzun zamandır, evleneli 6 ay olsa da anlaşarak boşanıyoruz. birbirimizi kırdık mı; hayır! Ben hep ona saygı duyacağım. biz severek ve dost kalarak ayrılıyoruz” dedi.

3 Ağustos’ta ‘boşanmıştı’

Avşar, 3 Ağustos’ta sosyal medyadan “Bugün itibari ile boşanmış bulunuyorum. Eşimin hiçbir yanlışı olmayıp, anlaşmalı boşanıyoruz” mesajını paylaşmıştı.