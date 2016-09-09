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Helin Avşar yine boşandığını açıkladı!

Avşar, şubat ayında Serhan Bora ile evlenmiş, 3 Ağustos'ta "Boşandım" açıklaması yapmıştı

09 Eylül 2016 22:10

Şubat ayında Serhan Bora ile evlenen, 3 Ağustos’ta “Bugün itibari ile boşanmış bulunuyorum” açıklamasını yapan Helin Avşar, tekrar bir açıklama yaptı. Avşar, "Kimsenin gücenmesine kimsenin kırılmasına kıyamayan bir insan olarak doğruyu paylaşayım. Eşimle uzun zamandır, evleneli 6 ay olsa da anlaşarak boşanıyoruz. birbirimizi kırdık mı; hayır! Ben hep ona saygı duyacağım. biz severek ve dost kalarak ayrılıyoruz” dedi.

3 Ağustos’ta ‘boşanmıştı’

Avşar, 3 Ağustos’ta sosyal medyadan  “Bugün itibari ile boşanmış bulunuyorum. Eşimin hiçbir yanlışı olmayıp, anlaşmalı boşanıyoruz” mesajını paylaşmıştı.

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