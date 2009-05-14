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Helin Avşar tiroit kanserine yakalandı

Helin Avşar'a tiroit kanseri teşhisi konuldu ve doktoru atom tedavisi uygulanacağını belirtti

14 Mayıs 2009 03:00

Geçtiğimiz günlerde tiroit nodüllerini aldıran Helin Avşar için ciddi bir tedavi süreci başladı.
Avşar’ın doktoru Mete Düren, “Helin Hanım’a tiroit kanseri teşhisi konuldu ve o da bunu biliyor. Kendisine atom tedavisi uygulayacağız” dedi.

Korkulacak bir şey yok

Mete Düren, Avşar’ın rahatsızlığı ve tedavi süreciyle ilgili şunları anlattı: “Helin Avşar, tiroit kanseri olduğunu biliyor. Ama tiroit kanseri diğer kanser türlerine göre tedaviye çok daha hızlı karşılık verir. En önemli faktör moraldir. Bunun için öncelikle kişinin hastalıktan korkmaması gerekir. Bir de bildiğiniz gibi bu hastalıkta erken teşhisin önemi çok büyük... Dolayısıyla, tedavi olduğu takdirde korkulacak bir durum söz konusu değil.

Hayat boyu ilaç kullanacak

Helin Hanım’ın iki tarafındaki tiroit nodüllerini de aldık. Bu yüzden hayatı boyunca ilaç kullanmak zorunda... Ayrıca uygulayacağımız atom tedavisi sayesinde bu rahatsızlıktan tamamen kurtulacağını düşünüyorum. Annesini kanserden kaybetmesi konusuna gelince... Helin Hanım’ın annesi akciğer kanseriydi, yani durumu tamamen farklıydı. Tiroit kanseri vakalarında ölüm oranı hiç yüksek değildir.”

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