Helin Avşar ile Serhan Bora evlendi

Helin Avşar, bir aydır birlikte olduğu Serhan Bora ile yıldırım nikâhı ile evlendi.

Aile arasında düzenlenen tören bu akşam yapılacakken, nikâhın basına yansımasından dolayı dün akşam saat 18.00’de gerçekleşti. Helin Avşar, Türk öğrencilere yurtdışında eğitim için danışmanlık hizmeti veren Serhan Bora ile İstinye Evleri’nde nikâh defterine imza attı. İstinye’deki evlerinde düzenlenen sade bir törenle evlenen Avşar, gelinlikli fotoğraflarını paylaşarak, altına şunları yazdı; “Kayınvalidem ve görümcem ve eşim, ciğerimin köşesi, yüreğimin neşesi, bahçemin can ağacı ile bir ömür…”

Avşar, törende gelinlik yerine kendi tasarladığı beyaz bir elbise giydi. Çift yazın dostlarının da katılacağı düğün yapacak.

Helin Avşar, Serhan Bora’dan 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlilik teklifi almıştı.