Helin Avşar: Doğru bir eş bulmuşum ki boşanma sürecinde kötü günler yaşamadım!

Şubat ayında Serhan Bora ile evlenen Helin Avşar, boşanma sürecine dair açıklamalarda bulundu. Avşar, “Doğru bir eş bulmuşum ki boşanma sürecinde kötü günler yaşamadım” dedi.

Avşar’ın açıklamaları şöyle:

“Erkek ve kadın tarafı hatalar yapabiliyor. Uzaklaşınca hatalarını da görüyor.Boşanma davamızı açtık ilk kez açıklıyorum. Kesin kararımı verdim. Biz anlaşarak boşanıyoruz. Çok büyük konuşmayayım. Birkaç kez birbirimize şans verdik. Aynıevin içinde başka şeyler çıkıyor. Asla kötü şeyler yaşamadık. Aynı ev içinde anlaşamadık. Kimsede hata suç bulmuyorum. 21 günde evlendik. Hiç birbirimizi tanımadan evlendik. Nerede hata yaptık? İkimizde de hatalar vardı. Sonucu çok şükür dost olarak bitiriyoruz. Zorlanmak hiçbir zaman iyi bir şey değil çok büyük hayallerle evleniyorsunuz. Evlilik kurumu benim için çok önemli bir kurum.

“Mutluyduk, aynı evde olmadı”

“Elle tutulur bir sebep yok. Üniversite hayatımdan beri tek başıma yaşıyorum.Özgürlüğüm kısıtlandı gibi mi hissettim belki bilmiyorum. Tam cevabını bulmuş değilim hala düşünüyorum ama ben çok tek başına yaşadım. Evlilikler bence erken olmalı ne kadar geç evlenirsen o kadar kötü sonuçlanıyor. Benim eşim olgun bir eş idi. 3 yaş benden küçük olmasına rağmen mutluluğumuzda sorun yoktu. Aynı evin içinde olmadı. O büyü bozuldu. Evlenmeden önce yaptığın planlar evlenince ertelenmeye başlıyor.”

“Güzel bir dost kazandım”

“Evliliği kurtarmak için çocuk yapmak en büyük hata. Hep üzülen taraf çocuklar oluyor. Kangren olmuş bir kolu kesmek en mantıklısı. Biz bir iki kere daha şans verdik kendimize yine aynı. Ablama danışmadım bu benim hayatım kendim karar vermem gerekiyordu. Ablam hep hayırlısı olsun istedi. Boşanmak için evlenmedim. Programa başladığımda içimde fırtınalar kopuyordu. Ne yapacağım, nasıl olacak diye çok düşündüm. Unuttum başka bir hayata başladım ama çalışmak bana iyi geldi. Güzel bir dost kazandım.”

“Doğru bir eş ki...”

Kötü hiç bir şey yaşamadık. Hayırlısı neyse o olsun hepimiz için. Şu aralar bir çok evlilik bitiyor. Onların üsluplarına bakıyorum. Birbirlerine ne demişler diye. Kendimi şanslı hissediyorum. Eşim de asla öyle biri değil. Doğru bir eş bulmuşum ki boşanma sürecinde kötü günler yaşamadım. Ayrı evlerde yaşıyoruz. Kendimi çok değiştirdim, enerji çalışıyorum, yoga çalışıyorum. Eskiye dönüş yok sağa sola bakmıyorum arkaya bakmıyorum önüme bakıyorum. Arkaya bakarsam gerileyeceğimi düşünüyorum. İnsanlar bana gelip keşke çocuk yapsaydın diyor. Çocuk bir oyuncak bebek değil. Çocuk yapmak için evlenmedim, hesap yapmadım. 6 ay sürdü yapacağım bir şey yok. Nasıl evleniyorsan öyle bitirmesini bilmelisin bu bir saygı. Bitmesini istemezdim onun için evlenmedim. Çocuk yapmak için de evlenmedim. Herkesin evliliği çok uzun sürsün. Henüz dava günümüz belli değil.”