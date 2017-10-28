Helin Avşar: Burak Hakkı ile boy farkı sorun olmaz çünkü sürekli yatakta olacağım!

Burak Hakkı ile birlikte yeni bir projede rol almaya hazırlanan Helin Avşar, "Burak Hakkı'nın boyu çok uzun ama sürekli yatakta olacağım için, sıkıntı yaşamayacağız" dedi.

Şizofren bir kadını canlandıracak

Helin Avşar, geçen akşam Beşiktaş'ta bulunan bir tanıtım gecesinde objektiflere yansıdı. Helin Avşar'ın kürkü dikkat çekti.

Helin Avşar, yeni projesi hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendisinin şizofreni bir kadını canlandıracağını söyledi.

Bunun yanı sıra Helin Avşar "Burak Hakkı'nın boyu çok uzun ama sürekli yatakta olacağım için, sıkıntı yaşamayacağız" şeklinde açıklamalarda bulunarak merak uyandırdı.