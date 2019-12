Helin Avşar basamak atladı

Sizinki marjinal özgürlüğüne düşkün bir gençlikti?

Neyi arıyorsunuz?

İmajınızdan rahatsız mısınız?



Size yerli Paris Hilton yakıştırması yapıldı…

Sizi ne tatmin ediyor bu hayatta?

Kendinizi eleştirdiğinizde karşınıza ne çıkıyor?



Sosyal yaşamınız nasıldır?

Helin Avşar’ın Hello dergisiyle yaptığı röportaj’dan bazı bölümler şu şekilde:Çocukluğum çok güzel geçti. Her yaşımı dolu dolu geçirdim. Bunun için aileme bir kere daha teşekkür ediyorum. Özgürlüğüme düşkündüm ama marjinal değildim.Amaçlarım ve hedeflerim çok farklı. Bunlar doğrultusunda yaşamayı tercih ediyorum.Yaptığım hiçbir şeyden rahatsız değilim. Rahatsız olacağım bir imaja sahip olduğumu düşünmüyorum. Birkaç insanın yakıştırması beni ilgilendirmez. Kitabın kapağı değil içeriği önemlidir.Çok eskide kaldı o. Artık arkadaşlarım aralarında bana yerli Monica Belluci diyor. Paris Hilton artık demode oldu.Ne istediğimi bildiğim, enerjisi yüksek, her ortamda mutluluğu bulabildiğim bir hayat…Bazen çok şeyi bir anda yaşamak istiyorum fakat sonra bunların düşüncesi beni yoruyor. Bu anlamda kendimi eleştirebilirim.Ailem, arkadaşlarım, kısacası sevdiklerimle birlikte olduğum bir sosyal yaşamım var. Deniz ile iç içe olan her mekanı severim. Sessiz, sakin, huzurlu olması benim için çok önemli. Yemek seçmem ama mantı ve et yemekleri vazgeçilmezimdir. En sevdiğim film Roberto Benigni’nin ‘Hayat Güzeldir.’ En sevdiğim kitap ‘Simyacı.’ ‘Boş gezen beyinde sürekli şeytan dans eder’ cümlesi de kafama yazılmış bir sözdür.