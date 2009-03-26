Helin Avşar basamak atladı

Helin Avşar yaşam tarzıyla birlikte lakabını da değiştirdi.
Bir dönemin en renkli magazin figürlerinden olan ve bu yüzden yerli Paris Hilton denilen Avşar:
‘Paris eskide kaldı, artık arkadaşlarım bana yerli Monica Belluci diyorlar.’ dedi. Helin Avşar fotoğrafları - FOTOGALERİ
Helin Avşar’ın Hello dergisiyle yaptığı röportaj’dan bazı bölümler şu şekilde:Sizinki marjinal özgürlüğüne düşkün bir gençlikti?
Çocukluğum çok güzel geçti. Her yaşımı dolu dolu geçirdim. Bunun için aileme bir kere daha teşekkür ediyorum. Özgürlüğüme düşkündüm ama marjinal değildim. Neyi arıyorsunuz?
Amaçlarım ve hedeflerim çok farklı. Bunlar doğrultusunda yaşamayı tercih ediyorum. İmajınızdan rahatsız mısınız?
Yaptığım hiçbir şeyden rahatsız değilim. Rahatsız olacağım bir imaja sahip olduğumu düşünmüyorum. Birkaç insanın yakıştırması beni ilgilendirmez. Kitabın kapağı değil içeriği önemlidir. Size yerli Paris Hilton yakıştırması yapıldı…
Çok eskide kaldı o. Artık arkadaşlarım aralarında bana yerli Monica Belluci diyor. Paris Hilton artık demode oldu. Sizi ne tatmin ediyor bu hayatta?
Ne istediğimi bildiğim, enerjisi yüksek, her ortamda mutluluğu bulabildiğim bir hayat… Kendinizi eleştirdiğinizde karşınıza ne çıkıyor?
Bazen çok şeyi bir anda yaşamak istiyorum fakat sonra bunların düşüncesi beni yoruyor. Bu anlamda kendimi eleştirebilirim.
Sosyal yaşamınız nasıldır?
Ailem, arkadaşlarım, kısacası sevdiklerimle birlikte olduğum bir sosyal yaşamım var. Deniz ile iç içe olan her mekanı severim. Sessiz, sakin, huzurlu olması benim için çok önemli. Yemek seçmem ama mantı ve et yemekleri vazgeçilmezimdir. En sevdiğim film Roberto Benigni’nin ‘Hayat Güzeldir.’ En sevdiğim kitap ‘Simyacı.’ ‘Boş gezen beyinde sürekli şeytan dans eder’ cümlesi de kafama yazılmış bir sözdür.