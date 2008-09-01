Helikopterle kaçtı evde yakalandı

'Lucky S'' davası kapsamında hapis cezasının yanı sıra çarptırıldığı para cezasının 1 trilyon 46 milyar lirasını ödemediği için hakkında ''yakalama kararı'' çıkartılan Halil Havar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Yeşilköy'de gözaltına alınan Havar, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.



İstanbul 1 No'lu DGM tarafından, ''Lucky S'' davası kapsamında 30 yıl hapis cezasının yanında ayrıca çarptırıldığı 1 trilyon 92 milyar liralık para cezasının sadece bir taksitini ödediği için bu cezası da hapse çevrilen ve ''yakalama kararıyla'' aranan Havar, hakkındaki infaz işlemlerinin tamamlanması için İnfaz Bürosu'na alındı.



Hakkındaki ''yakalama kararı'' burada yüzüne okunan Havar, tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Akdeniz'in uluslararası sularında yakalanan 14 ton uyuşturucuyla ilgili ''Lucky S'' davası kapsamında yargılandığı İstanbul 1 No'lu DGM tarafından 30 yıl hapis cezasına çarptırılan Havar hakkında ayrıca 1 trilyon 92 milyar lira para cezası hükmü verildi.



Yasa gereği hapis cezası 24 yıla indirilen Havar, 9 yıl 7 ay hapis yattıktan sonra Şartlı Salıverilme Yasası'ndan yararlanarak 8 Ekim 2003 yılında cezaevinden tahliye oldu.



Çarptırıldığı para cezasının sadece bir taksitini ödeyince, kalan 1 trilyon 46 milyar lira tutarındaki para cezası İnfaz Savcılığı'nca yasa gereği 3 yıl hapse çevrilen Havar hakkında, bu nedenle ''yakalama kararı'' çıkarıldı. Havar'ın, iyi hal uygulanması durumunda 11 ay 20 gün hapis yatacağı belirtildi.



HALİL HAVAR KİMDİR?



Halil Havar, Hollanda'da uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden helikopter ile kaçırılmıştı. Havar'a bu nedenle Avrupada "Müthiş Türk" ismi verilmişti. Ünlü silah kaçakçısı Mehmet Havar'ın oğlu. Gaziantepspor Kulübü başkanlığı yaptı.



Hollanda'da tutuklu bulunduğu Leeuwerden Cezaevi'nden 19 Şubat 1991'de İtalyan mafyasının ünlü ailelerinden Trappaniler tarafından helikopterle kaçırıldı. İki yıl boyunca izini kaybettiren Havar, kırmızı bültenle arandığı sırada 1992 yılında Türkiye'de yakalandı. Ancak savcılık tarafından serbest bırakılınca tekrar kayıplara karıştı. Adı 1993'te Lucky - S ve Kısmetim - 1 gemisinde ele geçirilen uyuşturucunun sahiplerinden olduğu iddialarıyla tekrar gündeme geldi. Hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarılan Havar, 1994'te tekrar yakalandı ve tutuklandı.

