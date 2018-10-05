Helikopterle hapisten kaçan firari, giydiği çarşafla polisten saklanmış

Fransa'da temmuz ayında başkent Paris yakınlarındaki Reau Cezaevi’nden kaçan Redoine Faid, yakalandı.

Polis operasyonu ile sabah saat 4 sularında Paris'in Moulin à Creil bölgesinde bir evde ele geçirilen Faid ile birlikte 3 adamı daha gözaltına alındı.

Euronews'in haberine göre, Fransa’nın tanınan hırsızlarından 46 yaşındaki Redoine Faid, 1 Temmuz'da bir helikopter ve 2 silahlı kişinin yardımıyla, 10 dakikadan daha kısa bir sürede polisleri atlatarak firar etmişti.

Fransa’da hırsızlıktan ve bir polis memurunu öldürmek suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Redoine Faid, Holywood senaristlerini kıskandıracak bir yöntemle Reau Cezaevi’nden kaçmayı başarmıştı.

Polise yakalanmamak için dışarıda çarşaf ve peruk takmış

Paris yakınlarındaki HLM du Moulin mahallesinde bir apartmanın dördüncü katında sabah 04:00 sıralarında yakalanan Faid'in evinde yapılan aramada otomatik bir silahı ile birlikte iki çarşaf ve iki peruk bulundu.

Soruşturmayı yürüten Paris Cumhuriyet Başsavcısı François Molins, Faid'in saklandığı evde bulunan çarşaf ve perukları polisin dikkatini çekmemek için dışarı çıktığında giydiğini açıkladı.

2013'te de firar etmişti

Redoine Faid, Nisan 2013’te, ülkenin kuzeyindeki Sequedin Cezaevi’nden de patlayıcı yardımıyla kaçmış, 6 hafta sonra yakalanarak yeniden cezaevine konmuştu.

Yaklaşık 10 yıl hırsızlık suçlarından cezaevinde kalan Faid, 2010 yılında “Hırsız: Sitelerden büyük suç örgütlerine” adlı bir kitap yazarak artık suç işlemeyeceğini açıklamıştı.