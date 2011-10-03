'Helikopterin parçaları ahırdan çıktı'

T24 -

'Enkazdan cihazları söken' subaylar cezaevinde

Argus cihazı çalındı

Korucubaşının ahırında



Jandarma biliyordu



ARGUS 5000 CE nedir?

Dördü muvazzaf yedi kişi tutuklandı

Örgüt üyeliğinden tutuklandılar

Taraf gazetesinde yer alan habere göre, helikopterin düştüğü 25 Mart 2009 tarihinde BBP yönetiminin kendisiyle temas kurduğunu ve 27 martta helikopterin bulunduğu belirten Sürmeli, önemli açıklamalarda bulundu. Ferudun Seren başkanlığındaki sivil kaza kırım ekibinin yanlarında savcı olmadan olay yerine gittiğini söyleyen Sürmeli, bu yüzden savcı ve Seren’in tartıştığını ifade etti.Sürmeli, sivil kırım ekibine suçlamalar yöneltti. Savcı olmadan olay yerinde inceleme yapmanın suç olduğunu kaydeden Sürmeli kaza yerine 7 Nisan’da ulaştıklarını ve helikopterin yerinin belirlenmesinde kullanılan GPS ve transponder cihazının helikopterde oluduğu bilgisini savcıya verdiğini söyledi. Sürmeli, bu cihazları daha sonra Seren’in ofisindeki masada gördüğünü de ifade etti.Kaza Kırımı Ekibi Başkanı Ferudun Seren de 30 Eylül 2010 tarihinde savcıya verdiği ifade de delillerin toplanması ve helikopter enkazından parçaların kaybolmasıyla ilgili çarpıcı bilgiler veriyor. Seren ifadesinde 29 Mart 2009’da TSK’ya ait helikopterle jandarma özel harekât birlikleriyle olay yerine gittiğini belirterek, ilk gidişinde Argus 5000 CE isimli panelde bulunan ve helikopterin kara kutusu niteliği taşıyan cihazların yerinde olduğunu ancak 31 Mart 2009 tarihindeki ikinci gidişinde bu cihazların yerinde olmadığını ifade ediyor. Seren ifadesinde cihazın yerinde olmadığının da fotoğraflarla tesbit edildiğini söylüyor. Buna ilişkin tutanak da düzenlediklerini belirten Seren, bölgenin karlı olması nedeniyle cihazın karın içinde kaybolduğunu düşündüklerini ancak kar kalktıktan sonra da cihaza ulaşamadıklarını ifade ediyor.Seren ifadesinde jandarmaya yönelik de suçlamalarda bulunuyor: “29.03.2009’da olay yerinde olan fakat 31.03.2009’da gittiğimizde ise yerinde kaybolan cihaz belirtilen 2 gün zarfında kimin tarafından alındığını tam bilmiyorum. Jandarma da olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini aldığını söylüyordu. Ancak olay yerinin yerleşim yerlerinden oldukça uzak ve karla kaplı bir zeminde ve tipi ortamında jandarmanın gerekli güvenlik önlemlerini aldığı konusunda şüphelerim vardır. Zira biz enkazları kaldırdıktan sonra Kızılöz köyünde korucu başının evinin ahırında Göksun Jandarma Komutanının da huzurunda enkaz parçalarının olduğunu gördük biz bunların delil olduğunu söyleyince de şahıs bunları bize teslim etti. Zira komutan kendisine elindeki parça ne varsa ver diye talimat vermiş. Zannedersem enkaz alanında korucu başının oturduğu köyün çocukları enkaz alanından parçaları getirince o da güvenlik nedeniyle alıp kendi ahırına bunları bırakmış. Jandarma komutanı bu durumu kendisi de bilmektedir. Jandarma sorumluluktan kurtulmak için gerekli önlemleri aldığını belirtmiştir.”Kaza Kırım Ekibi’nde yer alan Kerem Mumcuoğlu ve Şıhmehmet Sevdim de ifadelerinde 29 Mart 2009’da Argus 5000 CE isimli panelde bulunan cihazların yerinde oludğunu fotoğrafla tesbit ettiklerini ancak 31 martta gittiklerinde bu cihazların sökülmüş olduğunu söylediler. Mumcuoğlu ve Sevdim’in ifadelerinde de “Biz enkazları kaldırdıktan sonra Kızılöz köyünde korucu başının evinin ahırında Göksun Jandarma Komutanının da huzurunda enkaz parçalarının olduğunu gördük biz bunların delil olduğunu söyleyince de şahıs bunları bize teslim etti.Zira komutan kendisine elindeki parça ne varsa ver diye talimat vermiş. Enkaz alanında korucu başının oturduğu köyün çocukları enkaz alanından parçaları getirince o da güvenlik nedeniyle alıp kendi ahırına bunları bırakmış. Jandarma sorumluluktan kurtulmak için bu şekilde kendilerinin gerekli önlemleri aldığını belirtmiştir” şeklinde bilgiler yer aldı.İfadelerde “ARGUS 5000 CE isimli panelde bulunan elektronik aletin yerinde olmadığını tesbit ettik” şeklinde yer alan cümledeki elektronik alet: “Helikopteri kullanana ve bir kaza yaşandığında kazanın ne şekilde işleneceğini kazayı inceleyenlere yardımcı olan, helikopterin izlediği rotayı, hızını, alçalışını ve yükselişini gösteren bir alettir”. Kısaca “helikopterin kara kutusu.”MuhsinYazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 12 kişiden 4’ü muvazzaf asker, toplam 7 zanlı dün tutuklandı. Zanlılardan 5’i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklanan muvazzaf askerler arasında, olay yerine ait görüntülerde helikopterden bazı cihazları söktükleri iddia edilen Aydın Özsıcak ile Nusret Memiş de bulunuyor.Şüpheliler Ferudun Seren, Kerem Mumcuoğlu, Şıhmehmet Sevdim, Nusret Memiş, Nedim Bakırhan, Cemal Şahin ve Aydın Özsıcak’ın “Helikoptere ait cihazların çalınmasına iştirak etmek, suç delillerini karartmak, sahte tutanak düzenleme ve silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamalarıyla tutuklandıkları öğrenildi. Malatya Özel yetkili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 5 kentte düzenlenen operasyon kapsamında 11’i muvazzaf asker toplam 16 kişi gözaltına alınmış, 4 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.KR. PLT. ALB. E.SEMİH YÜKSEKKAYAKR. PLT. YZB. DAVUT UÇUMU/ H TEKNS. KD. BÇVŞ BEKİR ÇERİKÇİU/ H TEKNS. KD. BÇVŞ SUAT KAPLANU/ H TEKNS. BÇVŞ H. İBRAHİM AÇANU/ H TEKNS. BÇVŞ AYDIN ÖZSICAKU/ H TEKNS. KD. ÜÇVŞ. CEMAL ŞAHİNKR. PLT. YB(E) ERSÖZ SAĞLAMKR. PLT. BNB. MEHMET ÇAĞLARKR. PLT. YZB. İRFAN YAVUZU/ H TEKNS. KD. BÇVŞ RECEP ERCANFERUDUN SERENKEREM MUMCUOĞLUŞIHMEHMET SEVDİM