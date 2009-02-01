Helikopterin koordinatı tespit edildi

İstanbul'dan Ankara'ya giderken Bolu semalarında kaybolan Sağlık Bakanlığı'nın Polonya'dan kiraladığı ambulans helikopteri arama çalışmaları yaklaşık 12 saatten beri sürdürülüyor.



Ekipler, Çökeler Köyü çevresindeki yayla ve ormanlık alanların ardından sabah saatlerinde gelen koordinatlar doğrulsunda köye yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Karaköy Mevkii'nde de arama yaptı. Arama çalışmaları sırasında Düzce'den gelen Kızılay Batı Karadeniz Afet Lojistik Merkezi ekibi çalışmalara katılan ekiplere sıcak çorba, ekmek arası helva dağıttı. Çökeler Köyü sakinleri de gece boyunca ekiplere sıcak çay taşıdı.



Çalışmalara, İstanbul'dan AKUT, İzmit'ten Telsiz, Radyo Amatör Cemiyeti (TRAC) Gölcük'ten esnafların kurmuş olduğu (GESOTİM) Sakarya'dan Sivil Savunma Birliği, Hendek'ten TRAC, Düzce ve Bolu'dan sivil savunma ve itfaiye ekipleri, Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'da konuçlanan Jandarma Dağ Arama Kurtarma Timi, bölgedeki jandarma birlikleri ve ormancılardan oluşan yaklaşık 300 kişilik ekip katılırken, Bolu, Düzce ve Ankara'dan paletli 112 Acil ambulansları da bölgede hazı bekletiliyor.



Saat 16.11'de kayboldu



Sağlık Bakanlığı’nın Polonya’dan kiraladığı FC-135 tipi ambulans helikopter İstanbul’dan Ankara’ya gitmek üzere havalandı. Türk pilot Süleyman Kıyak ile yardımcı pilot Endrew Inojewodzki yönetimindeki helikopterle saat 16.11’de deniz seviyesinden 8 bin 200 fit yükseklikteyken telsiz ve radar irtibatı kesildi. Helikopterden son sinyal Mudurnu ve Kıbrıscık ilçeleri üzerinde alındı.



Koordinatları belirlendi



Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, kaybolan helikopterin koordinatlarının Kıbrıscık ve Çamlıdere arasında bir bölgede tespit edildiğini açıkladı. Pilotlar dışında hasta ya da sağlık personelinin bulunmadığı helikopterin Çökeler Köyü’nün 11 kilometre kuzeyinde bulunduğu belirlendi.



Vali: Helikopterin izine rastlanmadı



Bolu Valisi Halil İbrahim Akpınar, helikopterle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Belirlenen koordinatlarda helikopterin izine rastlanmadı. Arama kurtarma çalışmalarında henüz bir sonuç alınamadı. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda kaybolan helikopterin izini gösterecek herhangi bir bulguya ekiplerimiz ulaşamadı. Bölgede bulunan askeri birliklerimizin telsizle ilettiği en son bilgiler bunlar. Karla kaplı ağaçlıklı bir bölgede, adeta samanlıkta iğne arıyoruz. Karadan yürütülen çalışmalar aralıksız sürdürülecek. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopterle havadan da arama kurtarma çalışmalarına başlayacağız.”





