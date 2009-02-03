Bolu'nun Kıbrıscık ilçesindeki Köroğlu Dağı'nın Dikili mevkisinde düşen helikopterin enkazına bugün de ulaşılamadı.



Geçen cumartesi düşen helikopterin enkazında teknik inceleme yapmak için Bolu'ya gelen kaza kırım ekibinin bölgeye ulaşması için çalışmalar sürdürülüyor.



Bolu Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, Körüğlu Dağı Dikili mevkisinde bulunan helikopterin enkazına 3 kilometre kala, hava muhalefeti nedeniyle bugünkü çalışmasını tamamladı.



Çalışmalar yarın sabah saatlerinden itibaren tekrar başlayacak.



Yetkililer, 3 kilometrenin 2 bin 400 metresine kadar yol açma çalışmasını sürdüreceklerini, geri kalan 600 metrenin de yol olmaması nedeniyle kar motorlarıyla aşılacağını bildirdi.



Bu arada, enkazı inceleyecek kaza kırım ekibindekilerin bazılarının Kıbrıscık ilçesinde kaldığı, bazılarının ise yol açma çalışması yürüten ekiplerin yanında olduğu bildirildi.

