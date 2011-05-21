-HELİKOPTERİN ENKAZI DENİZDEN ÇIKARTILDI İSTANBUL (A.A) - 21.05.2011 - Beykoz'un Anadolu Kavağı açıklarında dün denize düşen polis helikopterinin enkazı, sudan çıkartıldı. Havanın kararması üzerine dün 19.30 sıralarında çalışmalara ara veren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi ekipleri, bugün 07.30'dan itibaren helikopterin enkazını sudan çıkartmak amacıyla yeniden çalışmaya başladı. Yürütülen çalışmalar sonucu sudan çıkartılan helikopter enkazı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait bir motora yükledi. Üzeri brandayla örtülen helikopter, Balat'taki Deniz Polisi Amirliğine götürülmek üzere yola çıkartıldı. Belediyeye ait motora, Deniz Polisine ait bir bot da eşlik etti.