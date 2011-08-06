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Dünya

HELİKOPTERİ TALİBAN DÜŞÜRMÜŞ WASHINGTON (A.A)

06 Ağustos 2011 19:33

-HELİKOPTERİ TALİBAN DÜŞÜRMÜŞ  WASHINGTON (A.A) - 06.08.2011 - ABD'li üst düzey bir yetkilinin, Afganistan'da dün gece düşen NATO helikopterinin Taliban tarafından düşürüldüğünü doğruladığı bildirildi. Associated Press haber ajansı konuya ilişkin verdiği haberde, ABD yönetiminden üst düzey bir yetkilinin, ''Görünüşe göre helikopteri direnişçiler düşürmüş'' şeklindeki sözlerine yer verdi. Afganistan'ın Vardak bölgesinde dün gece düşen NATO helikopterinde 31'i ABD, 7'si de Afgan askeri olmak üzere toplam 38 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından açıklamada bulunan Taliban, helikopteri NATO ile çatışmaya giren Taliban militanlarının düşürdüğünü açıklamış, NATO'dan yapılan açıklamada da olayın meydana geldiği sırada ''bölgede düşman faaliyetinin'' bulunduğu kaydedilmişti. 

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