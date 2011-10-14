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helikopteri bulan köylüler ifade verdi MALATYA (A.A)

14 Ekim 2011 19:18

-helikopteri bulan köylüler ifade verdi  MALATYA (A.A) - 14.10.2011 - Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmayı yürüten Malatya Özel Yetkili Savcılık, enkaza ilk ulaşan Kahramanmaraş'ın Döngel köyü muhtarı Yılmaz Dilki ile 3 köylünün ifadesini aldı. Malatya Adliyesine gelen köylüler, Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığında ifade verdi. Yaklaşık 6 saat ifade veren köylüler, daha sonra Malatya Adliyesi'nden ayrıldı. İfadesi alınanlara, ''Olay yerine ilk ulaştıklarında enkaz ve çevresinin durumunu'' sorulduğu öğrenildi.   Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 5 kentte başlatılan operasyon kapsamında, 11'i muvazzaf asker toplam 16 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerden 4'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmış, 9'u muvazzaf 12 kişi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme 4'ü muvazzaf 7 kişinin tutuklanmasına, 5 kişinin de tutuksuz yargılanmasına karar vermişti.

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