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Politika

HELİKOPTERİ ARIZALANDI GÜMÜŞHANE (A.A)

25 Mayıs 2011 22:00

-HELİKOPTERİ ARIZALANDI GÜMÜŞHANE (A.A) - 25.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bineceği helikopter, Rize mitinginin ardından geldiği Gümüşhane'de arızalandı. Helikopterin motorlarından birinde meydana gelen arıza nedeniyle Kılıçdaroğlu, bugünkü miting programında bulunan Sivas'a karayolu ile gitti. Alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, Gümüşhane Zafer Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingin ardından Sivas mitingine katılmak üzere Gümühane İl Jandarma Komutanlığı pistinde bekleyen özel bir şirkete ait helikoptere bindi.  Pilot, helikopteri çalıştırınca iki motordan birinde arıza olduğunu fark etti ve Kılıçdaroğlu'na bu şekilde hareket edemeyeceklerini bildirdi. Kılıçdaroğlu ise ''helikopterin tek motorunun çalıştığını bu şekilde Sivas'a gitmek istediğini'' söyledi.  Pilotun, sivil havacılık kuralları gereğince bu şekilde hareket etmelerinin mümkün olmadığını belirtmesi üzerine Kılıçdaroğlu, yarım saatlik bekleyişin ardından panelvan minibüsle Sivas'a hareket etti.

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