'Helikopterden atılma' soruşturmasında gizlilik kararına yapılan itiraz reddedildi; "Dosya karartılabilir"

Van’ın Çatak ilçesinde 11 Eylül’de operasyon düzenleyen askerler tarafından gözaltına alınan ve daha sonra helikopterden atıldıkları iddia edilen Osman Şiban ve Servet Turgut ile ilgili yürütülen soruşturma dosyasına getirilen kısıtlılık kararına itiraz eden avukatların itirazı reddedildi.

Van’ın Çatak ilçesi Andiçen Mahallesi Sürik mezrası kırsalında bir operasyon sırasında gözaltına alınan Osman Şiban (50) ve Servet Turgut’un (55) helikopterden atıldıkları iddia edilmişti. Servet Turgut hayatını kaybederken, Osman Şiban ise hafızasını kaybetmişti. Turgut ve Şiban’ın avukatı Hamit Koçak dosya açıldığından beri kısıtlılık kararı olduğunu dile getirerek kısıtlılık kararına itirazlarının reddedildiğini söyledi.