Helikopter pilotunun kardeşi kazadan Kobe Bryant'ı sorumlu tuttu

Los Angeles Lakers ve NBA'in efsane oyuncusu Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın hayatını kaybettiği kazada helikopterin pilotu Ara George Zobayan'ın kardeşi Berge Zobayan, kazadan Kobe Bryant'ı sorumlu tuttu.

"Uçma riskini biliyordu"

Kobe Bryant'ın, kızı Gianna'nın ve diğer dokuz kişinin geçtiğimiz Ocak ayında vefat ettiği helikopter kazasında, pilotun kardeşi Berge Zobayan, eski Lakers yıldızının uçma riskini bildiğini iddia etti ve Bryant'ın eşi Vanessa da dahil olmak üzere hayatta kalan aile üyelerinin hak sahibi olmadığını iddia etti.



Kobe'nin eşi Vanessa Bryant, Şubat ayında Zobayan ve Island Express'i sanıklar olarak adlandırdığı bir hatalı ölüm davası açmıştı.



Zobayan, kaza raporuna göre, tepeye çarptığında saatte 184 mil (296 km) hızla gidiyordu.