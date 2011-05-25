Helikopter kazasında iki canı emniyet kemeri almış

T24

Müdürün kartvizitleri dağılmış

Pilot Komiser Murat Güçlü’nün, batan helikopterden kapıyı açarak çıkmayı başardığı ancak ayağına dolanan emniyet kemerinden kendisini kurtaramadığı için boğularak can verdiği ortaya çıkarken, 9 yaşındaki Abdülkadir Tarık Bilgen’in ise emniyet kemerinin boynunu kırması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.Habertürk haberine göre, helikopterde hayatını kaybeden diğer pilot Mehmet Oray Sarıçay’ın cesedi çıkarıldıktan sonra nabzı attığı ancak tüm müdahalelere rağmen geri döndürülemedi. Oğluyla ölüme giden Ragıp Ali Bilgen ise helikopterin arka tarafında, 2 metre mesafede bulundu.Sualtı görüntülerinde, tek motorlu Alouette tipi helikopterin çarpmanın şiddeti ile camlarının patladığı, gövdesinde derin ezikler oluştuğu ve pervanelerinin kırıldığı görüldü. Batmaya başladıktan sonra ters dönerek dibe oturduğu saptanan helikopter görüntülerinde, küçük çocuk ile pilot Güçlü’nün ölümlerine neden olan emniyet kemerleri de dikkat çekti.Kazada hayatını kaybeden Bilgi İşlem Şube Müdürü Ragıp Ali Bilgen’in sualtına yayılan kartvizitleri ise yürek yaktı. Sualtı ve suüstünden çekilen görüntüler ile olay yeri inceleme tutanakları ve tespit raporları, soruşturma dosyalarına konuldu.