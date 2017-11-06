Helikopter kazasında hayatını kaybeden Suudi prensin cenazesi Riyad'a getirildi

Suudi Arabistan'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Prens Mansur bin Mukrin'in cenazesi başkent Riyad'a getirildi.

Asir Emirliği'ne yakın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara göre, Suudi Arabistan'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Prens Mansur bin Mukrin'in cenazesi kraliyete ait uçakla Riyad'a getirildi.Mansur'un cenaze namazı ve defin işleminin başkentte yapılması bekleniyor.

Kral ve Veliaht Prens'ten taziye ziyareti

Öte yandan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, helikopter kazasında hayatını kaybeden Mansur'un baba evini ziyaret etti.

Mansur ailesinin sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed, baba Prens Mukrin bin Abdulaziz'e taziyelerini iletti.

Asir Bölgesi Emir Yardımcısı Prens Mansur ve beraberindekileri taşıyan helikopter dün akşam saatlerinde ülkenin güneyindeki Ebha kenti yakınlarında düşmüş, kazadan kurtulan olmamıştı.