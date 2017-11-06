T24 LogoT24 Logo
Dünya

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Suudi prensin cenazesi Riyad'a getirildi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman, prens Mansur'un baba evini ziyaret etti

06 Kasım 2017 23:18

Suudi Arabistan'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Prens Mansur bin Mukrin'in cenazesi başkent Riyad'a getirildi.

Asir Emirliği'ne yakın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara göre, Suudi Arabistan'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Prens Mansur bin Mukrin'in cenazesi kraliyete ait uçakla Riyad'a getirildi.Mansur'un cenaze namazı ve defin işleminin başkentte yapılması bekleniyor.

Kral ve Veliaht Prens'ten taziye ziyareti

Öte yandan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, helikopter kazasında hayatını kaybeden Mansur'un baba evini ziyaret etti.

Mansur ailesinin sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed, baba Prens Mukrin bin Abdulaziz'e taziyelerini iletti.

Asir Bölgesi Emir Yardımcısı Prens Mansur ve beraberindekileri taşıyan helikopter dün akşam saatlerinde ülkenin güneyindeki Ebha kenti yakınlarında düşmüş, kazadan kurtulan olmamıştı.

ETİKETLER

Mansur bin Mukrinsuudi arabistanprensVeliaht Prens

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24