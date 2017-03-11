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Yaşam

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Salim Özen son yolculuğuna uğurlandı

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen için Marmara İlahiyat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi

11 Mart 2017 21:53

Beylikdüzü'ndeki helikopter kazasında ölen Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen son yolculuğuna uğurlandı.

DHA’da yer alan habere göre, Beylikdüzü'nde dün meydana gelen helikopter kazasında 2'si pilot 7 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen için Marmara İlahiyat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Eczacıbaşı Holding Başkanı Bülent Eczacıbaşı da katıldı. Özen'in annesi Binnaz Özen tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Acılı anneyi, yakınları teselli etmeye çalıştı. İki çocuk babası Salim Özen'in cenazesi ikindi namazını mütaekip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi.

 

 

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