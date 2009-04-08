Helikopter kazası Meclis’te

BBP Genel Başkanı, Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasıyla ilgili Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeler, yarın TBMM'de ele alınacak.



AK Parti, MHP ve CHP'nin konuya ilişkin araştırma önergeleri, TBMM Genel Kurulunda yarın birleştirilerek, görüşülecek.



Grupların konu üzerinde görüş birliği nedeniyle önergelerin kabul edilerek, Araştırma Komisyonu kurulması bekleniyor.



AK Parti Grup Başkanvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, "Kazayla ilgili toplumumuzda en ufak bir şüpheye yer bırakmamak için helikopter kazasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi" istendi.



CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay tarafından verilen önergede ise telefon kayıtları bulunmasına karşın, teknolojinin ulaştığı noktayla tezat bir şekilde kaza bölgesinin zamanında tespit edilememesi, kaza bölgesine geç ulaşılması, uyarı ve ihbarlara rağmen kurtarma çalışmalarının kazanın meydana geldiği bölgeden farklı yerlerde sürdürülmesi, kaza bölgesinin kurtarma çalışması kapsamındaki birimlerce değil, yöredeki köylüler tarafından tespit edilmesi ve ulaşılmasına işaret edildi.



‘Kaza çalışmalarının iyi niyetle

sürdürüldüğüne kuşku duyulmakta...’



Yaklaşık 3 bin kişiyle sürdürülen arama çalışmalarından sonuç alınamazken, kaza bölgesinin yöre köylüleri tarafından tespit edilmesinin düşündürücü olduğu ifade edilen gerekçede, "Kurtarma çalışmalarının iyi niyet ve büyük çabalarla sürdürüldüğüne kuşku duyulmamakla birlikte, kurtarma çalışmalarının sonucu, krizin başarısız olarak yönetildiğini ortaya koymaktadır. Benzer ve daha vahim olaylarda, birçok yurttaşın hayatının tehlikede olduğu bir tablo yaşanmaması için Türkiye'nin bu konudaki eksikliklerinin Meclis tarafından belirlenmesi son derece önem taşımaktadır" görüşüne yer verildi.



MHP Grup Başkanvekillerince verilen önergede ise helikopterin düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmalarındaki etkinlik, koordinasyon zaafları, kurtarma çalışmalarının kazanın meydana geldiği yerlerden farklı yerlerde sürdürülmesinin nedenlerinin belirlenmesi için Meclis Araştırması açılması istendi.



Kurtarma çalışmaları hakkında, iktidar ve kamu görevlileri tarafından yanlış ve çelişkili açıklamalar yapıldığı, zafiyet ve ihmallerin yaşandığı iddialarına neden olduğu savunuldu.

