Nafiz Albayrak / New York, 12 Mart (DHA) - ABD’nin New York kentinde, içinde 6 kişi bulunan bir turist helikopteri, Manhattan ile Queens semtleri arasında akan Doğu Irmağı’na düştü. Helikopterde bulunan kişilerden yalnızca pilot hayatta kalırken, diğer beş kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

New York Polisi Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamaya göre, yaşamını yitiren yolculardan ikisi helikopter dışında bulunurken, üç kişi de arama kurtarma çalışmalarıyla helikopterden çıkartılabildi.