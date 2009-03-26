Helikopter, hükümeti sorgulatacak!

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Söyler misiniz bu ne biçim bir ülkedir. Aradan geçmiş 18-20 saat hala helikopterin nereye düştüğünü tespit edemiyorlar. Bir siyaset adamının yaptığı kaza mahalline Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti en kısa sürede gidemiyorsa, orada o zaman biz bu hükümeti sorgulamak zorundayız. Nasıl gidemiyorsunuz, hangi gerekçeyle gidemiyorsunuz?" dedi.





Kılıçdaroğlu, Kartal ve Maltepe'de vatandaşlara hitap etti. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesine değinen Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de saygın bir siyaset adamı bir helikopter kazasında yaşamını yitirdi mi, yitirmedi mi bilmiyoruz. Yaşamını sürdürmesi konusunda en sıcak, en kalbi duygularımızı ifade ediyor ve Allah'tan da diliyoruz. Ama söyler misiniz bu ne biçim bir ülkedir. Aradan geçmiş 18-20 saat hala helikopterin nereye düştüğünü tespit edemiyorlar. Koşulların elbette zor olduğunu biliyoruz. Ama eğer bir siyaset adamının yaptığı kaza mahalline Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti en kısa sürede gidemiyorsa, orada o zaman biz bu hükümeti sorgulamak zorundayız. Nasıl gidemiyorsunuz, hangi gerekçeyle gidemiyorsunuz?" diye konuştu.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın 29 Mart'ta seçilmiş olarak şölen kutlayacağına ilişkin sözleri hatırlatılan Kılıçdaroğlu, "O kendisinden emin, ben de kendimden eminim dolayısıyla beraber bir kutlama yapılıyor. Ama bunun adı bireysel bir kutlama değil, bu bir demokrasi şölenidir" dedi.



"Nerede Serdar Kepenek?"



Serdar Kepenek konusuna da değienen Kılıçdaroğlu, "Nerede Serdar Kepenek, ben merak ediyorum niçin çıkmıyor?" dedi. Kılıçdaroğlu, Topbaş'ın adalet ve haktan yana olduğuna ilişkin kuşkuları olduğunu kaydederek, en somut örneğin ise Kepenek olayı olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, "Ben sizin önünüzde Sayın Kadir Topbaş'a söz veriyorum. Dosya çıkarmayacağım, yeter ki biz oturalım 2030, 2040'ların İstanbul'u nasıl olmalı? Ben anlatayım, bir de kendisi anlatsın İstanbullu karar versin"dedi.



Kılıçdaroğlu, Halk Ekmek Genel Müdürü'nün rüşvet aldığına ilişkin bugün çıkan haberler için, "İddiaları ben de okudum. İddialar yargıya intikal etmiş durumda dolayısıyla ciddi bir iddia mıdır, değil midir ayrıntısını bilemiyorum" dedi.



