Helikopter barın çatısına düştü

İskoçya'nın Glasgow kentinde polis helikopterinin bir barın çatısına düşmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Glasgow kentinde polis helikopteri henüz belirlenemeyen nedenle bir barın çatısına düştü.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi gönderildi.

Henüz net bir rakam olmasa da, hafta sonu olması nedeniyle dolu olan barda, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Bakan Alex Salmond kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşlardan 'gelebilecek ölüm haberlerine karşı hazırlıklı olmalarını' istedi.

Polis, olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.