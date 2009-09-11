Helfgott'tan Sabah'a sürpriz ziyaret

Sabah'ın sponsor olduğu konserler için İstanbul'a gelen ünlü müzisyen David Helfgott, dün Sabah gazetesine sürpriz bir ziyarette bulundu.



Yaşamı Hollywood'da Oscar ödüllü Shine filmine konu olan Avustralyalı ünlü piyanist David Helfgott, biletleri günler öncesinden tükenen, Sabah gazetesinin basın sponsoru olduğu konserleri için İstanbul'a geldi. Konserleri öncesinde ise Sabah'a süpriz bir ziyarette bulundu. Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak ve Sabah yazarı Hıncal Uluç'u ziyaret eden Helfgott etrafındaki herkese yakın bir ilgi gösterdi.



Helfgott enerji ve hayat dolu. Karşılaştığı her insanla tanışıp hemen elini sıkıyor ve ismini soruyor. Bu tez canlılığına Shine filminden aşinayız. Ama kanlı canlı görmek epey heyecanlı oluyor. Yerinde duramayan bir hali olduğu için sorularımızı bile ayakta cevaplandıran Helfgott, İstanbul'da bulunmaktan çok memnun olduğunu söylüyor. Konser biletlerinin hemen tükenmesine biraz şaşırmış. "Ama," diyor "Kendimi ayrıcalıklı da hissettim açıkçası."



'Yardımlaşalım'



Müzisyen yeteneğini artık hayır işleri için kullanmak istediğini söylüyor. Elbet bunun bir sebebi var: "Yarına umutla bakıyorum ve umudun yeşermesi için yardımlaşmaya ihtiyaç var." Gençken hızlı eserler çalmaktan hoşlandığını, şimdi ise daha romantik, sakin eserleri çalmaktan keyif aldığını belirten sanatçı, son olarak bize "Kalbim romantiklerden yana," yana deyip konserin atmosferiyle ilgili ipucu veriyor.



Müzik kariyerine beş yaşında babasının desteğiyle başlayan sanatçıyı, içinde bulunduğu şizofrenik durum da müzikten alıkoyamadı. Sanatçının hayat hikâyesi 1996 yapımı Shine adlı filmde konu edilmiş, ünlü oyuncu Geoffrey Rush, Helfgott'u canlandırdığı bu filmiyle Oscar kazanmıştı. Bu film ile Avustralya'nın idol isimlerinden birine dönüşen Helfgott dünyanın sayılı piyanistleri arasında gösteriliyor.



Sabah'ın sponsorluğunda gerçekleşecek David Helfgott konserlerinin ilki yarın Aya İrini Müzesi'nde saat 21.00'de. İkinci konser ise 14 Eylül'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak.

