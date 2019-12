Helen Mirren tiyatroya 'canlı yayında' dönüyor

Helen Mirren Fransız tragedyası ‘Phédre’ ile aynı anda 100 salonda tiyatroya dönüyor. Londra’da sahnelenecek oyun dünyanın dört bir yanındaki sinema salonlarından izlenebilecek.



Radikal'in haberine göre; Helen Mirren’ın sahneye dönüşü şimdiden senenin en heyecanla beklenen sanat olaylarından biri. Ama aynı zamanda en yenilikçi olaylarından da biri olmaya hazırlanıyor. 25 Haziran’da 17. yüzyıl Fransız tragedyası ‘Phédre’deki performansı 24 saat içerisinde Londra’daki National Theatre’dan İngiltere’nin 50 dünyanın 100 sinemasında canlı gösterilecek.



Operalar, konserler ve spor karşılaşmaları bugüne kadar canlı etkinlik yayınlarına ilgi olduğunu kanıtladı ancak daha önceki başarısız denemeler sebebiyle tiyatro konusunda ihtiyatlı davranılıyordu. Ancak The National Theater bu oyunu daha fazla destek almak için bir fırsat olarak görüyor.



The National’ın direktörü Nicholas Hytner yaptığı açıklamada sektörün bu konuya ilgi duyup duymadığını bilmeleri gerektiğini söyledi. “Biri bunu deneyecekse bu biz olmalıyız. Eğer işe yararsa tabii ki ileriye doğru çok büyük bir adım olacak. Eğer ben çocukken Laurence Olivier’nin olduğu National Theatre, Manchester’da bir sinemada gösteriliyor olsaydı her seferinde giderdim. Benim için inanılmaz bir kaynak olurdu” diye konuşan Hytner, canlı olması önemli olduğundan her oyunun bir defa gösterileceğini söyledi.



Pilot programda gösterilecek dört oyun, normalden ucuza bilet kesecek. Bunun sebebi de oditoryumlarda yer alacak kameraların rahatsız ediciliği.



Performans sırasında kameramanlar daha sinematik bir etki yaratmak için sahnenin etrafında gezerek oyunu görüntüleyecek hatta ileride 3-D teknolojisinin de kullanılması tasarlanıyor.



Racine’in ‘Phédre’ tragedyası Theseus’un karısının üvey oğluna duyduğu ölümcül aşkı konu alan Yunan mitinden uyarlanmış. Bu şimdiye kadar film haline getirilmek için seçilmiş tek oyun. Dominic Cooper ve Margaret Tyzack’ın da rol aldığı prodüksiyon Ted Hughes’un çevirisinden sahnelenecek.



Aynı zamanda oyunun rejisörü de olan tiyatro direktörü Hytner, “Bence muhteşem olacak. Bence işe yarayacak” diyor. İngiltere’deki gösterimlere 10 pound ödeyecek sinema seyircisinin bir avantajı da tiyatro seyircisinin kaçıracağı sahne arkası görüntüler ve oyuncularla, çalışanlarla yapılan röportajlar gibi bazı ekstralar olacak.



Hytner, krizin tiyatro yatırımlarını etkilemediğini ve repertuvarla ilgili risk alacaklarını söyledi.