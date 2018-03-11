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Helal sertifikalı yumurta üreticisinin çamur sorunu

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da 'helal' sertifikalı organik yumurta üretimi yapan Özhan Ceylan, 300 metrelik çamurlu yol yüzünden iflasın eşiğine geldiğini söyledi

11 Mart 2018 13:12

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da \'helal\' sertifikalı organik yumurta üretimi yapan Özhan Ceylan, 300 metrelik çamurlu yol yüzünden iflasın eşiğine geldiğini söyledi. Çamur nedeniyle yumurtaları satamadığını, tavuklara yem götüremediğini belirten Ceylan, \"Her geçen gün biraz daha çamura batıyorum\" dedi.
Merkez Aziziye ilçesinin Adaçay Mahallesi\'nde 5 yıldır çadır sistemde organik köy yumurtası üreten Özhan Ceylan, çamurdan yana dertli. Mahalle ile çiftlik arasındaki yaklaşık 300 metrelik çamurlu yol nedeniyle icralık bile olduğunu söyleyen Ceylan, \"Kar veya yağmur yağdığı zaman çiftliğin 300 metrelik yolu bataklığa dönüyor. Tavuklara yem götüremediğim gibi binlerce yumurta da çiftlikte bekliyor. Yumurtayı satamadığım için icralık bile oldum. Alacaklılar çiftlikten 2 bin 500 tavuğa el koydu. Müracaat etmediğim yer kalmadı ama 5 yıldır sesimi kimseye duyuramadım. Çiftlik yolunda pikabımla çamura saplanınca traktörle çekerek kurtarıyoruz. Bazen de gücümüz yetmediğinde aracım günlerce orada kalıyor\" diye konuştu.
5 yıldır helal sertifikalı yumurta üretimi yaptığını, fırsat verilirse yanında en az 10 kişi çalıştırabileceğini belirten evli ve 3 çocuk babası Ceylan, \"Şu an 2 bin 500 tavuğum var. Günde 15 koli yumurta alıyorum ama yol çamurlu olunca bunları çiftlikten çıkaramıyorum. Yem veremeyince de tavuklar 15 gün yumurtadan kesiliyor. Üretim yaptığıma bin pişmanım. Çamurlu yol nedeniyle alacaklılar 2 bin 500 tavuğuma el koydu. Buna şahit olan 4 yaşındaki kızım ağlayıp, \'Baba kumbaramdaki paraları vereyim\' dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen\'den ricam yolumu yaptırması\" dedi.

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