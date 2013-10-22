'Helal seks shop'a talep beklenenin üzerinde

Hollanda'dan sonra dünyanın ikinci 'helal seks shop'una talep, sitenin kurucularından Haluk Murat Demirel'in beklediğinin çok üzerinde.

Ürünlerin "kadın" ve "erkek" kategorilerinde ayrıladığı 'helal seks shop'ta dildo, vajina, şişme kadın gibi ürünler bulunmuyor. Ürünlerin ekseriyeti geciktirici ya da zevki artırıcı kremler ve türevlerinden oluşuyor.

Sitenin sahiplerinden Haluk Murat, 'helal seks shop' hizmetinin "bir ihtiyaç olduğunu" belirterek, "Müslümanların da ulaşması gereken cinsel sağlık ürünleri olduğunu fakat bunları çekinmeden alabilecekleri bir ortamın bulunmadığını fark ettiğini" söylüyor.

Sitede, İslam'a göre nasıl sevişilmesi gerektiği de anlatılıyor. Buna göre, oral ve anal seks yasak, kadın altta-erkek üstte olacak. Bilgiler, hadisler ve İslami yazarların makalelerinden alıntılarla destekleniyor.

Sitenin sahiplerinden Haluk Murat Demirel yaptıkları işi Birgün gazetesinden Ulaş Gürşat'a anlattı:

Nereden çıktı bu hizmeti sunmak? Böyle bir talep mi vardı?

Bir kafede bir kadın arkadaşımla oturup konuşurken bana doğum sonrası bir cinsel isteksizlik yaşadığını anlattı. Ben de sağlık ürünleri sektöründe çalışıyorum. Cinsel istek arttırıcı ürünler olduğunu bildiğini ancak eczaneye gidip kalfaların bakışından rahatsız olduğu için alamadığın, internet sitelerinde de 'Azdırıcı Krem' gibi saçma sapan ifadeler ve çıplaklık yüzünden alışveriş yapmak istemediğini söyledi. Bunun üzerine biz de böyle bir internet sitesi kurmaya karar verdik. Çıkış noktamız arkadaşımla yaptığım bir sohbet oldu. Özellikle Müslümanların rahatlıkla alışveriş yapabileceği bir platform oluşturduk. Neticede bu ürünleri her kesimden insanlar kullanıyor.

Bir cinsel ürün nasıl helal oluyor?

Sitemiz konsept olarak helâl. İnsanların rahatsız olmadan alışveriş yapabileceği bir ortam. Birçok insan hangi ürünün dinen uygun olup olmadığını bilemez. Bir siteye girdiğinde bir yandan da fetva aramak zorunda kalması gerekiyor. Bizim yaptığımız da bir hizmettir diye düşünüyorum. Ortalama bir Müslüman kendisi için gerektiği ürünleri alabilir. İslamiyet cinselliğe karşıymış gibi bir önyargı var. İslamiyet hiçbir şekilde cinselliğe karşı değil. Bizim ürünlerimizin içeriği de helâl. Çünkü içlerinde alkol, domuz ürünü, plasenta ve cenin parçası yok.

Sitenize ilgi nasıl?

İnanılmaz bir ilgi var. Daha dün siteyi 33 bin kişi ziyaret etti. Elbette büyük bir kısım meraktan girdi ama satışlar da beklediğimizin üstünde.

Kadınlar ne kadar ilgi gösteriyor?

Biz haremlik selamlık uyguluyor, siteyi iki cinse göre ayırıyoruz. Kadın ürünlerinin de bu kadar satılacağını tahmin etmiyordum. Benzer sitelerde ürünler ve müşteriler erkek ağırlıklı çünkü kadınlar çıplaklık gibi sebeplerden dolayı bu sitelere girmekten rahatsız oluyor. Ama bizim satışlarımızın neredeyse yüzde 45'i kadınlaraydı.

Hangi ürünleriniz daha çok talep görüyor?

Erkekler geciktirici kremlere ilgi gösteriyor. Kadınlar ise vajina daraltıcı krem ve orgazm kremine ilgi gösterdi.

Ürün yelpazenizi genişletmeyi düşünüyor musunuz?

Ürün yelpazemizi genişletmek için araştırma yapmamız lazım. Referans olarak da belli başlı hocaların yazılarını ve hadisleri alıyoruz.

İnternet sitelerinde ve dükkanlarda olan dildo gibi seks oyuncakları sizde yok...

Çünkü bu gibi ürünler helâl değil. Biz de satışını yapmıyoruz.

Bir dükkan açmayı düşünüyor musunuz?

Bu işi internet üzerinden sürdürmeyi düşünüyoruz. Çünkü insanlar bu gibi dükkanlara rahat giremiyor

Nasıl tepkiler geldi?

Açıkçası bu kadar tepki alacağımızı düşünmüyordum. Dindar insanlar tepki göstermiyor ama sol veya dine uzak bir sınıfa ait insanlar daha fazla tepki gösterdi. Dini kesimdeki insanlar ise bizi savundu. Biz bunun tam tersini bekliyorduk ama ben gösterilen ilgiye çok teşekkür ediyor, tepkileri de anlayışla karşılıyorum.