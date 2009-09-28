Her sözüyle gündem yaratan Müjde Ar, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulunurken ilk evliliğinde aldatıldığını itiraf etti.



“İlk evliliğimde ben de aldatıldım. Aldatılmayacak kadın yoktur...”Türk Sineması’nın taçsız kraliçelerinden Müjde Ar, yine gündeme yaratacak bir açıklama yaptı. Kadın erkek ilişkileri üzerine çarpıcı sözler sarf eden Ar, geçmişte aldatıldığını itiraf etti.



Kendisine yöneltilen “Hiç aldatıldınız mı?” sorusuna gülerek cevap veren Müjde Ar, “İlk evliliğimde aldatılmışım ama bunu ayrıldıktan sonra öğrendim. Helal olsun çaktırmadan götürmüş” diyerek yıllar sonra bir itirafta bulundu. Türk Sineması’nın en güzel kadınların birinin bile aldatıldığını söyleyen Ar, “Erkekler böyle işte” diyerek ironik bir yorumda bulundu.



Ucuz kurtuldu



Erkeklere güvenmenin birçok kadın için zor olduğunun altını çizen Müjde Ar, “Erkekler böyledir işte. Sevseler bile dişi bir sinek gördüler mi peşinden giderler. Ama ben bunu sonradan öğrendim. Evliyken öğrenseydim çok farklı olurdu. Benim değil onun verilmiş sadakası varmış. Elimden ucuz kurtulmuş” dedi.



Estetik yaptırdım



Güzelliğin baki olmadığını da söyleyen Ar, estetiğe karşı olmadığını açıkladı.” Geçen sene birkaç operasyon yaptırdım. Ama doğal olması çok önemli. Çok kötü örnekler de var. Beş- altı sene doktor aradım. Yaptığı 10 yüzü gördükten sonra karar verdim. Estetikten anladığım şey, yaşının hoşu olabilmek. Kaşıma, gözüme ve alnıma asla müdahale ettirmem. Çünkü insan gözleriyle yaşlanıyor. Bütün yaşanmışlık gözlerde ben de bunları dikkate alarak rütüş yaptırdım” dedi.

