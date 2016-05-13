Helal implant dönemi başlıyor

Türkiye’de diş hekimliği, ortopedi, beyin ve omurilik cerrahisinde tamamı ithal olarak kullanılan kemik tozu, bundan böyle domuz yerine danadan üretilecek. Sabah’ta yer alan habere göre; proje kapsamında kurulacak olan fabrikada domuz yerine danadan üretilecek kemik tozu, Türkiye’de ‘helal implant’ dönemini başlatacak.

Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK ve DTİ İmplant’ın destek verdiği ilk yerli hayvan kaynaklı kemik tozu fabrikası projesi hayata geçiriliyor. Bugün (13.05.2016) Kocaeli’de imzalanacak işbirliği protokolünde imzalar; Marmara Teknokent Müdürü Dr. Osman Çömlek ve DTİ İmplant CEO'su Dr. Talat Buğur tarafından atılacak. Tören, Marmara Teknokent Teknoloji Serbest Bölgesi'nde gerçekleşecek.

Kemik tozu üretiminde;

domuz yerine dana kullanılacak

Dünyada kemik tozu üretimini yapan sadece 4 firma olduğunu belirten Dr. Talat Buğur, kemik tozunun çoğunun domuz kaynaklı olarak üretildiğini söyleyerek; ürünün Türkiye’de son teknoloji ile dana kaynaklı olarak üretileceğini belirtti. Buğur, geliştirilecek olan ürünle sadece Müslüman ülkeleri değil dünyayı hedeflediklerini ifade ederek "Ürünün sentetik olanı da mevcut yalnız etkisi düşük" dedi. Dr. Osman Çömlek ise hekimlerin birçoğu hastalarına ürünün domuz kaynaklı olduğunu söylediğini belirterek, “Hastaların bunun kaynağı nedir diye sormak aklına gelmiyor" ifadelerini kullandı.