'Helal' Grammy Ödülleri geliyor

"En iyi İslami vokal", "En iyi İslami sunucu" gibi kategorilerin bulunduğu ödül törene dünyadan pek çok Müslüman sanatçı da katılıyor. Uluslararası erkek solo sanatçı adayları arasında Lübnan asıllı İsveçli Müslüman şarkıcı Maher Zain, Güney Afrika doğumlu Zain Bhikha var. Danimarkalı Grup Outlandish "En iyi İslami ilahi" dalında aday.

28 Aralık'ta düzenlenecek

Etkinliğin girişimcisi Nasar-Ahmed Your Middle East internet sitesinde “Beni MOMO’yu yapmaya iten sebep, Müslüman yeteneklerin de ön plana çıkmasına katkı sağlamak oldu. Sadece kutlama yapmak ve insanları vitrine çıkarmak değil, önemli yeteneklerin eğitilmesi ve ilginin artırılması niyetiyle yaptım” diyor. Organizasyon aynı zamanda "En İyi Müslüman Şov" ve "En İyi Müslüman Sunucu" ödüllerini de içeriyor. Bir hayli ilgi çekeceğe benzeyen organizasyonun, 28 Aralık 2013 tarihinde İngiltere'nin Manchester kentinde yapılması bekleniyor.